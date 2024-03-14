Блины на томатном соке: рецепт оригинально и яркого блюда

Блины, приготовленные на томатном соке получаются яркими. И с оригинальным вкусом.

Если любите блины, то вам точно нужно попробовать приготовить блинчики на томатном соке. Обычно они готовятся только на молоке. Но в этом рецепте половину порции молока заменили на томатный сок. Подавать на стол их можно с пикантным сметанным соусом, приправленным чесноком и измельченной зеленью. Ведь такие блинчики предполагают несладкую начинку. Рецептом поделились на сайте Kuhar.

Блины на томатном соке

Ингредиенты:

мука 160 г;

томатный сок 250 мл;

молоко 250 мл;

яйцо 2 шт.;

сахар 1 ст. л.;

соль 0.5 ч. л.;

сливочное масло;

рафинированное растительное масло;

Для подачи:

сметана 33% 200 мл;

укроп, петрушка, чеснок.

Сначала подготовьте все ингредиенты для блинного теста. Молоко налейте в большую миску. Добавьте томатный сок. Всыпьте соль и сахар и перемешайте, пока они не растворятся.

Муку просейте в отдельную миску. Добавьте в томатно-молочную смесь, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. После вбейте яйца и перемешайте венчиком.

Получившееся тесто накройте салфеткой и оставьте на 20 минут при комнатной температуре.

Жарьте блины на сковороде с толстым дном и низкими бортиками на среднем огне. Смажьте с помощью кисточки растительным маслом. И выливайте тесто половником, чтобы хватало на всю сковороду.

Жарьте блин до тех пор, пока не схватится верхний слой, на это уйдет чуть меньше минуты, а потом переверните и обжарьте с другой стороны. Переложите на тарелку и смажьте растопленным сливочным маслом. Жарьте блины, пока не кончится тесто.

И приготовьте вкусный соус. Укроп и петрушку вымойте, мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс.

Добавьте укроп, петрушку и чеснок в сметану и перемешайте. Подавайте соус к блинам.

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