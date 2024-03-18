Лучшее на завтрак: рецепт домашних мюслей в духовке
Традиционно мюсли чаще всего едят на завтрак с молоком. Они заряджают энергией и хорошо утоляют голод.
Мюсли — это зерновые хлопья, нередко с добавлением орехов, семян и сухофруктов, которые являются одним из самых популярных завтраков, поскольку дают заряд энергии. Их свободно можно купить в любом супермаркете, однако несложно приготовить и в домашних условиях. Как именно, рассказали в блоге "Кулинария".
Домашние мюсли в духовке
Ингредиенты:
- сахар – 80 гр;
- мед – 3 ст. л;
- сливочное масло – 150 гр;
- овсяные хлопья – 250 гр;
- измельченные грецкие орехи – 70 гр;
- финики – 70 гр;
- курага – 70 гр;
- изюм – 70 гр.
Способ приготовления:
Сначала в большой кастрюле распустите сливочное масло, добавьте сахар и мед. Нагрейте, помешивая, пока сахар не растворится. Снимите с огня, добавьте овсяные хлопья, орехи и тщательно перемешайте.
Из фиников удалите косточки, мякоть измельчите в блендере. Курагу и изюм обдайте кипятком. Курагу очень мелко нашинкуйте.
Форму выстелите бумагой для выпечки. Духовку нагрейте до 180 градусов. В форму выложите половину овсяной массы и разровняйте. Сверху распределите сухофрукты и оставшуюся овсяную массу. Поставьте в духовку на 20-30 минут.
Перед подачей мюсли немного остудите.
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