Лучшее на завтрак: рецепт домашних мюслей в духовке

Традиционно мюсли чаще всего едят на завтрак с молоком. Они заряджают энергией и хорошо утоляют голод.

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Мюсли — это зерновые хлопья, нередко с добавлением орехов, семян и сухофруктов, которые являются одним из самых популярных завтраков, поскольку дают заряд энергии. Их свободно можно купить в любом супермаркете, однако несложно приготовить и в домашних условиях. Как именно, рассказали в блоге "Кулинария".

Домашние мюсли в духовке

Ингредиенты:

сахар – 80 гр;

мед – 3 ст. л;

сливочное масло – 150 гр;

овсяные хлопья – 250 гр;

измельченные грецкие орехи – 70 гр;

финики – 70 гр;

курага – 70 гр;

изюм – 70 гр.

Способ приготовления:

Сначала в большой кастрюле распустите сливочное масло, добавьте сахар и мед. Нагрейте, помешивая, пока сахар не растворится. Снимите с огня, добавьте овсяные хлопья, орехи и тщательно перемешайте.

Из фиников удалите косточки, мякоть измельчите в блендере. Курагу и изюм обдайте кипятком. Курагу очень мелко нашинкуйте.

Форму выстелите бумагой для выпечки. Духовку нагрейте до 180 градусов. В форму выложите половину овсяной массы и разровняйте. Сверху распределите сухофрукты и оставшуюся овсяную массу. Поставьте в духовку на 20-30 минут.

Перед подачей мюсли немного остудите.

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