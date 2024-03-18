Найкраще на сніданок: рецепт домашніх мюслів у духовці

Традиційно мюслі найчастіше їдять на сніданок із молоком. Вони заряджають енергією і добре втамовують голод.

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Мюслі — це зернові пластівці, нерідко з додаванням горіхів, насіння та сухофруктів, які є одним із найпопулярніших сніданків, оскільки дають заряд енергії. Їх вільно можна купити в будь-якому супермаркеті, проте нескладно приготувати і в домашніх умовах. Як саме, розповіли в блозі "Кулінарія".

Домашні мюслі в духовці

Інгредієнти:

цукор — 80 г;

мед — 3 ст. л;

вершкове масло — 150 г;

вівсяні пластівці — 250 г;

подрібнені волоські горіхи — 70 г;

фініки — 70 г;

курага — 70 г;

родзинки — 70 г.

Спосіб приготування:

Спочатку у великій каструлі розпустіть вершкове масло, додайте цукор і мед. Нагрійте, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Зніміть з вогню, додайте вівсяні пластівці, горіхи та ретельно перемішайте.

З фініків видаліть кісточки, м'якоть подрібніть у блендері. Курагу та родзинки обдайте окропом. Курагу дуже дрібно наріжте.

Форму вистеліть папером для випічки. Духовку нагрійте до 180 градусів. У форму викладіть половину вівсяної маси та розрівняйте. Зверху розподіліть сухофрукти і решту вівсяної маси. Поставте в духовку на 20-30 хвилин.

Перед подачею мюслі трохи остудіть.

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