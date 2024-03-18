Найкраще на сніданок: рецепт домашніх мюслів у духовці
Традиційно мюслі найчастіше їдять на сніданок із молоком. Вони заряджають енергією і добре втамовують голод.
Мюслі — це зернові пластівці, нерідко з додаванням горіхів, насіння та сухофруктів, які є одним із найпопулярніших сніданків, оскільки дають заряд енергії. Їх вільно можна купити в будь-якому супермаркеті, проте нескладно приготувати і в домашніх умовах. Як саме, розповіли в блозі "Кулінарія".
Домашні мюслі в духовці
Інгредієнти:
- цукор — 80 г;
- мед — 3 ст. л;
- вершкове масло — 150 г;
- вівсяні пластівці — 250 г;
- подрібнені волоські горіхи — 70 г;
- фініки — 70 г;
- курага — 70 г;
- родзинки — 70 г.
Спосіб приготування:
Спочатку у великій каструлі розпустіть вершкове масло, додайте цукор і мед. Нагрійте, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Зніміть з вогню, додайте вівсяні пластівці, горіхи та ретельно перемішайте.
З фініків видаліть кісточки, м'якоть подрібніть у блендері. Курагу та родзинки обдайте окропом. Курагу дуже дрібно наріжте.
Форму вистеліть папером для випічки. Духовку нагрійте до 180 градусів. У форму викладіть половину вівсяної маси та розрівняйте. Зверху розподіліть сухофрукти і решту вівсяної маси. Поставте в духовку на 20-30 хвилин.
Перед подачею мюслі трохи остудіть.
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