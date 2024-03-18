Легкое и питательное блюдо: рецепт риса с овощами и курицей

В этом блюде есть все для вкусной трапезы. И оно готовится проще, чем плов.

Рис с овощами и куриной грудкой — это очень вкусно. В этом рецепте сочетаются свежие овощи, нежное куриное мясо и ароматный рис. Готовить его просто и быстро, а результат — замечательный. Рецептом поделились на сайте Smachnota.

Рис с курицей и овощами

Ингредиенты:

1 куриная грудка (около 400 г);

1 стакан риса;

1 морковь;

1 болгарский перец;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

3 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки соевого соуса;

1 чайная ложка куркумы;

соль и перец по своему вкусу.

Сначала подготовьте ингредиенты: нарежьте куриное мясо на небольшие кусочки, морковь на кубики, перец на полоски, лук на полукольца, а чеснок нарежьте очень мелко.

В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Если нет оливкового масла, возьмите другое. Обжарьте куриное мясо до золотистой корочки, периодически помешивая.

Добавьте морковь, перец и лук в сковороду. Продолжайте жарить, пока овощи не станут мягкими.

Добавьте куркуму и чеснок, перемешайте и обжаривайте еще пару минут. Добавьте рис и перемешайте все ингредиенты. Обжаривайте еще несколько минут.

Добавьте два стакана воды и соевый соус, перемешайте и доведите до кипения.

Уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Готовьте около 20 минут, пока рис не станет мягким и вода не испарится.

Откройте крышку, добавьте соль и перец по вкусу, и еще раз все перемешайте. Подавайте блюдо горячим.

Читайте также:

Полезные хитрости: для чего добавлять пищевую соду во время жарки лука

Банош с грибами и шкварками: рецепт сытного блюда для всей семьи

Зразы с грибами из фарша: как приготовить вкусное блюдо на ужин