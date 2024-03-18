Легкое и питательное блюдо: рецепт риса с овощами и курицей
В этом блюде есть все для вкусной трапезы. И оно готовится проще, чем плов.
Рис с овощами и куриной грудкой — это очень вкусно. В этом рецепте сочетаются свежие овощи, нежное куриное мясо и ароматный рис. Готовить его просто и быстро, а результат — замечательный. Рецептом поделились на сайте Smachnota.
Рис с курицей и овощами
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка (около 400 г);
- 1 стакан риса;
- 1 морковь;
- 1 болгарский перец;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- 1 чайная ложка куркумы;
- соль и перец по своему вкусу.
Сначала подготовьте ингредиенты: нарежьте куриное мясо на небольшие кусочки, морковь на кубики, перец на полоски, лук на полукольца, а чеснок нарежьте очень мелко.
В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте оливковое масло на среднем огне. Если нет оливкового масла, возьмите другое. Обжарьте куриное мясо до золотистой корочки, периодически помешивая.
Добавьте морковь, перец и лук в сковороду. Продолжайте жарить, пока овощи не станут мягкими.
Добавьте куркуму и чеснок, перемешайте и обжаривайте еще пару минут. Добавьте рис и перемешайте все ингредиенты. Обжаривайте еще несколько минут.
Добавьте два стакана воды и соевый соус, перемешайте и доведите до кипения.
Уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Готовьте около 20 минут, пока рис не станет мягким и вода не испарится.
Откройте крышку, добавьте соль и перец по вкусу, и еще раз все перемешайте. Подавайте блюдо горячим.
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