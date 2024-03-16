Полезные хитрости: для чего добавлять пищевую соду во время жарки лука

Благодаря пищевой соде лук сохранит приятный золотистый цвет, а еще и прожарится равномерно.

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Обжарить лук — что может быть проще? Однако не у всех хозяек он получается после жарки красивым и золотистым. На самом деле есть очень простой лайфхак — опытные кулинары добавляют во время жарки лука немножко пищевой соды. Именно она помогает луку не пережариться и сохранить текстуру.

Благодаря пищевой соде лук сохранит приятный золотистый цвет, а еще и прожарится равномерно. Сода ускорит карамелизацию лука, его волокна станут мягкими и при этом овощ сохраняет все соки. Эту хитрость можно применять как при зажарке для супа, так и для использования жареного лука в салатах, фарше и т.д.

Как правильно добавлять соду

Для начала нужно нагреть сковороду, влить масло и отправить нарезанный лук. Как только заметите, что овощ начинает менять окрас и становится более прозрачным — самое время добавить соду.

На 300 г измельченного лука нужно взять 1/3 ч. л. пищевой соды. На вкусовых качествах жареного лука сода никак не скажется. Наоборот, вы получите карамелизированный овощ с аппетитным золотистым оттенком и невероятным ароматом.

Еще один лайфхак с содой

Сода помогает не только при приготовлении лука, но и мясных блюд: она известна как идеальный помощник для смягчения говядины и печени.

Делайте так: жесткое мясо натрите содой и оставьте настояться в холодильнике на 10-15 минут, после чего оно будет готово к приготовлению. А к печени достаточно добавить всего щепотку при обжаривании: это избавит ее от горечи и сделает более нежной текстуру блюда.

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