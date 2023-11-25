Традиционное украинское блюдо: рецепт настоящих украинских цыбульников
Цыбульники, или цыбуляники – это вкусные оладьи с луком.
Румяные луковые оладьи, которые называются цыбульники, или цыбуляники – это вкусное блюдо традиционной украинской кухни.
Во Львове это блюдо уже стало гастрономической изюминкой. Такие вкусные оладьи часто подают в борщ вместо хлеба, или, как и деруны, едят со сметаной или несладким йогуртом. Рецептом поделились на сайте "Галицкая Кулинарная Мастерская".
Цыбульники
Ингредиенты:
- лук — 500 г;
- мука — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- перец, масло, специи по вкусу.
Чтобы не плакать от лука, замочите половинки лука в холодной воде на 10 минут. Мелко порежьте, посолите, поперчите и перемешайте. Оставьте минут десять.
Разбейте яйца и взбейте вилкой. Добавьте яйца в лук и перемешайте. Муку и разрыхлитель смешайте и просеяйте. Добавьте в лук с яйцами. У вас получится жидкое тесто.
Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте цыбульники на горячую сковороду ложкой.
Обжаривайте с каждой стороны по 4-5 минут на небольшом огне. Чтобы хорошо пропеклось – накрывайте сковороду крышкой.
Также цыбульники можно приготовить с добавлением дрожжей.
Цыбульники на дрожжах
Ингредиенты:
- четыре средних луковицы;
- два яйца;
- мука — 200 г;
- сахар – 0,5 ч. л.;
- вода — 100 мл;
- дрожжи сухие – 7 г;
- соль, растительное масло.
Дрожжи растворите в воде с щепоткой сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы произошла реакция.
Лук мелко нашинкуйте, посолите и поперчите.
После к дрожжам добавьте яйца, соль и приправу по своему желанию. Всыпьте просеянную муку. Вмешайте лук в тесто. Тесто оставьте на 30 минут в теплом месте. Жарьте цыбульники на горячей сковороде с растительным маслом по 3-4 минуты с каждой стороны.
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