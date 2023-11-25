Традиційна українська страва: рецепт справжніх українських цибульників

Цибульники, або цибуляники – це смачні оладки з цибулею.

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Рум'яні цибульні оладки,які називаються цибульники, або цибуляники — це смачна страва традиційної української кухні.

У Львові ця страва вже стала гастрономічною родзинкою. Такі смачні оладки часто подають до борщу замість хліба, або, як і деруни, їдять із сметаною, чи несолодким йогуртом. Рецептом поділились на сайті "Галицька Кулінарна Майстерня".

Цибульники

Інгредієнти:

цибуля — 500 г;

борошно — 100 г;

яйця — 2 шт.;

розпушувач для тіста — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

перець, олія, спеції до свого смаку.

Щоб не плакати від цибулі, замочіть половинки цибулю у холодній воді на 10 хвилин. Дрібно поріжте, посоліть, поперчіть та перемішайте. Залиште хвилин на десять.

Розбийте яйця і збийте виделкою. Додайте яйця до цибулі та перемішайте. Борошно та розпушувач змішайте і просіяйте. Додайте до цибулі з яйцями. В вас вийде рідке тісто.

Добре розігрійте сковороду з олією. Викладайте цибульники на гарячу сковороду ложкою.

Обсмажуйте з кожного боку по 4-5 хвилин на невеликому вогні. Щоб добре пропеклось – накривайте сковороду кришкою.

Також цибульники можна приготувати із додаванням дріжджів.

Цибульники на дріжджах

Інгредієнти:

чотири середні цибулини;

два яйця;

борошно — 200 г;

цукор — 0,5 ч. л.;

вода — 100 мл;

дріжджі сухі — 7 г;

сіль, олія.

Дріжджі розчиніть у воді з дрібкою цукру. Залиште на 10 хвилин, щоб відбулася реакція.

Цибулю дрібно наріжте, посоліть та поперчіть.

Після до дріжджів додайте яйця, сіль, та приправу за своїм бажанням. Всипте просіяне борошно. Вмішайте цибулю в тісто. Тісто залишіть на 30 хвилин в теплому місці. Смажте цибуляники на гарячій сковороді з олією по 3-4 хвилини з кожного боку.

Також можете приготувати смачні ірландські деруни під назвою боксті.