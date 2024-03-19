Весенний салат из черемши: как приготовить вкусное блюдо
Весна уже наступила. И уже можно наслаждаться черемшой.
Весна — это лучшее время для приготовления блюд из сезонных продуктов. Молодые листочки черемши придают обычному салату из вареных яиц и феты свежий и пикантный вкус.
Черемша — это травянистое растение из семейства луковых, которое используется и в кулинарии, и в народной медицине. Черемшу называют "диким чесноком", или "медвежьим чесноком", она имеет нежный чесночный привкус. Рецептом салата с черемшой поделились на сайте Shuba.Life.
Весенний салат с черемшой может быть самостоятельным блюдом или хорошим гарниром к мясному или рыбному блюду.
Салат с черемшой
Ингредиенты:
- яйца куриные — 3 шт;
- сыр фета — 100 г;
- черемша — 100 г;
- сметана — 2 ст. л;
- майонез 67% — 2 ст. л;
- соль.
Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут. Затем охладите, почистите и разделите их на желтки и белки.
В салатник выложите фету и желтки и измельчите их вилкой. Белки порежьте мелкими кубиками и добавьте в салатник.
Черемшу хорошо промойте, отрежьте хвостики. Нарежьте черемшу по своему вкусу и положите в салатник к остальным ингредиентам.
Добавьте сметану, майонез, соль и все хорошо перемешайте. Салат готов.
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