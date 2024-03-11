Треугольнички с фелатой: рецепт быстрого и сытного перекуса (видео)
Такое блюдо очень быстро готовится и обладает отменным вкусом.
Хотите что-то вкусное и быстрое? Тогда приготовьте треугольники из теста фило с фелатой. Сытные, аппетитные и не вредные для фигуры, они с первого кусочка покорят вас своим вкусом. Своим рецептом этого перекуса поделилась кулинарный блогер Полина.
Треугольнички с фелатой
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт;
- фелата – 200 гр;
- прованские травы/черный перец;
- зеленый лучок или шпинат;
- тесто фило;
- масло.
Способ приготовления:
Яйцо смешать со специями, добавить сыр и зелень, смешать до однородной консистенции. Лист теста фило сложить пополам и поделить на две части. На край кусочка выложить начинку и завернуть в треугольник, как на видео.
Переложить треугольнички в чашу мультипечи или обжарить на сковороде до румяности.
Читайте также:
Не вредно: 7 перекусов, которые можно есть каждый день, не беспокоясь о фигуре
Рецепт за 10 минут: нежные рулетики из лаваша с сыром к завтраку
Сливочный хот-дог с кукурузой: рецепт популярного перекуса с новыми нотками