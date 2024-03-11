Треугольнички с фелатой: рецепт быстрого и сытного перекуса (видео)

Такое блюдо очень быстро готовится и обладает отменным вкусом.

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Хотите что-то вкусное и быстрое? Тогда приготовьте треугольники из теста фило с фелатой. Сытные, аппетитные и не вредные для фигуры, они с первого кусочка покорят вас своим вкусом. Своим рецептом этого перекуса поделилась кулинарный блогер Полина.

Треугольнички с фелатой

Ингредиенты:

яйца – 1 шт;

фелата – 200 гр;

прованские травы/черный перец;

зеленый лучок или шпинат;

тесто фило;

масло.

Способ приготовления:

Яйцо смешать со специями, добавить сыр и зелень, смешать до однородной консистенции. Лист теста фило сложить пополам и поделить на две части. На край кусочка выложить начинку и завернуть в треугольник, как на видео.

Переложить треугольнички в чашу мультипечи или обжарить на сковороде до румяности.

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