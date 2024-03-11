Трикутнички з фелатою: рецепт швидкого та ситного перекусу (відео)
Така страва дуже швидко готується і має відмінний смак.
Хочете щось смачне та швидке? Тоді приготуйте трикутники з тіста філо з фелатою. Ситні, апетитні та не шкідливі для фігури, вони з першого шматочка підкорять вас своїм смаком. Своїм рецептом цього перекусу поділилася кулінарна блогерка Поліна.
Трикутнички з фелатою
Інгредієнти:
- яйця — 1 шт;
- фелата — 200 г;
- прованські трави/чорний перець;
- зелена цибулька або шпинат;
- тісто філо;
- олія.
Спосіб приготування:
Яйце змішати зі спеціями, додати сир і зелень, змішати до однорідної консистенції. Лист тіста філо скласти навпіл і поділити на дві частини. На край шматочка викласти начинку і загорнути в трикутник, як на відео.
Перекласти трикутнички в чашу мультипечі або обсмажити на сковороді до рум'яності.
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