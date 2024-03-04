Вершковий хот-дог із кукурудзою: рецепт популярного перекусу з новими нотками
Кукурудза та моцарела надають хот-догам нового та цікавого смаку.
Хот-дог — це один із найпопулярніших перекусів, який можна купити в будь-якому кіоску. Але не менш легко приготувати його і в домашніх умовах Незвичайним рецептом вершкового хот-дога з кукурудзою поділилася кулінарна блогерка Яна Гординовська. За її словами, цей рецепт закохає вас у себе з першого шматочка.
Вершковий хот-дог із кукурудзою
Інгредієнти:
- булочки для хот-дога;
- корейська морква;
- кукурудза консервована;
- вершки (33%) — 50-70 мл;
- моцарела натерта — 100-125 г.
Спосіб приготування:
Розрізати булочки вздовж, не дорізаючи до кінця, викласти всередину моркву, сосиску і відправити на 5-7 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.
З кукурудзи злити рідину. Обсмажити її на невеликому вогні кілька хвилин із вершковим маслом, сухим часником і чорним перцем. Додати вершки, мішати ще близько двох хвилин. Вимкнути, зняти з вогню, додати натерту моцарелу. Перекласти цю масу в сосиски.
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