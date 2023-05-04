Соковиті та смачні: рецепт курячо-сирних сосисок

Подавати такі сосиски можна з будь-яким соусом і гарніром.

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Якщо прості сосиски вам набридли, а хочеться чогось смачного та незвичайного, пропонуємо вам на вечерю приготувати соковиті сирно-курячі сосиски за рецептом з блогу "Збірка рецептів". Зроблені з натуральних інгредієнтів вони не тільки смачні, але ще й дуже корисні.

Соковиті сирно-курячі сосиски

Інгредієнти:

куряче філе — 600-700 г;

куряче яйце – 1 шт;

молоко – 100 мл;

сіль – 1 ч. л;

перець мелений – 1 ч. л;

паприка;

сир твердий – 100 г.

Спосіб приготування:

Куряче філе пропустити через м'ясорубку чи блендер, туди вбити яйце, додати молоко, сіль, перець і паприку, все добре перемішати. В ідеалі має вийти соковитий фарш.

Фольгу скласти вдвічі, розподілити фарш на кілька частин, у центр кожного млинця з фаршу викласти скибочку сиру, закрити з усіх боків і загорнути у формі сосиски, кінчики фольги обрізати. "Цукерки", що виходять, викласти на лист і на 25-30 хвилин відправити в духовку, розігріту до 180 градусів.

Обережно зняти фольгу з готових сосисок. Їх можна подавати з улюбленим гарніром та соусом.

Раніше Фокус писав, як приготувати сосиску в тісті без зайвого клопоту.