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Еда

Весенний салат из черемши: как приготовить вкусное блюдо

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Фото: t.me/prostoy_retsept | Весенний салат из черемши

Весна уже наступила. И уже можно наслаждаться черемшой.

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Весна — это лучшее время для приготовления блюд из сезонных продуктов. Молодые листочки черемши придают обычному салату из вареных яиц и феты свежий и пикантный вкус.

Черемша — это травянистое растение из семейства луковых, которое используется и в кулинарии, и в народной медицине. Черемшу называют "диким чесноком", или "медвежьим чесноком", она имеет нежный чесночный привкус. Рецептом салата с черемшой поделились на сайте Shuba.Life.

Весенний салат с черемшой может быть самостоятельным блюдом или хорошим гарниром к мясному или рыбному блюду.

Салат с черемшой

Ингредиенты:

  • яйца куриные — 3 шт;
  • сыр фета — 100 г;
  • черемша — 100 г;
  • сметана — 2 ст. л;
  • майонез 67% — 2 ст. л;
  • соль.

Яйца отварите вкрутую в течение 10 минут. Затем охладите, почистите и разделите их на желтки и белки.

В салатник выложите фету и желтки и измельчите их вилкой. Белки порежьте мелкими кубиками и добавьте в салатник.

Черемшу хорошо промойте, отрежьте хвостики. Нарежьте черемшу по своему вкусу и положите в салатник к остальным ингредиентам.

Добавьте сметану, майонез, соль и все хорошо перемешайте. Салат готов.

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