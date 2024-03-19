Весняний салат із черемші: як приготувати смачну страву

Весна вже настала. І вже можна смакувати черемшою.

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Весна — це найкращий час для приготування страв із сезонних продуктів. Молоді листочки черемші надають звичайному салату з варених яєць і фети свіжого й пікантного смаку.

Черемша — це трав’яниста рослина з родини цибулевих, яка використовується і в кулінарії, і в народній медицині. Черемшу називають "диким часником", або "ведмежим часником", вона має ніжний часниковий присмак. Рецептом салату з черемшою поділились на сайті Shuba.Life.

Весняний салат із черемшею може бути самостійною стравою або гарним гарніром до м’ясної або рибної страви.

Салат з черемшою

Інгредієнти:

яйця курячі — 3 шт;

сир фета — 100 г;

черемша — 100 г;

сметана — 2 ст. л.;

майонез 67% — 2 ст. л.;

сіль.

Яйця відваріть круто впродовж 10 хвилин. Потім охолодіть, почистьте і розділіть їх на жовтки і білки.

У салатник викладіть фету і жовтки й подрібніть їх виделкою. Білки поріжте дрібними кубиками і додайте в салатник.

Черемшу добре промийте, відріжте хвостики. Наріжте черемшу на свій смак і покладіть у салатник до решти інгредієнтів.

Додайте сметану, майонез, сіль і все добре перемішайте. Салат готовий.

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