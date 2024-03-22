Постное печенье с орехами: рецепт актуальной выпечки

Печенье по этому рецепту получается таким вкусным, что приготовить его вам захочется и после поста.

Поскольку начался Великий пост, меню должно быть соответствующие. И это касается не только первых и вторых блюд, но и десертов. Рекомендуем вам приготовить вкусное постное печенье по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Порадуйте себя и близких вкусной выпечкой.

Постное печенье с орехами

Ингредиенты:

мука – 350-400 гр;

крахмал – 140 гр;

вода – 150-200 мл;

масло – 140 мл;

сахар – 4-5 ст. л;

соль – 1/2 ч.л;

разрыхлитель — 2 ч. л (с горкой).

Для начинки:

орехи – 150 гр;

сахар – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокую миску просеять муку, добавить туда же разрыхлитель, соль, сахар и крахмал. Все перемешать, добавить растительное масло и воду, замесить тесто. Если тесто жидковатое, нужно добавить больше муки, если тугое – влить воды. В идеале тесто должно быть нежным, не "забитым".

Раскатать пласт, посыпать измельченными орехами и сахаром. Свернуть все в рулет и разрезать на "шайбы". Выложить их на противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут.

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