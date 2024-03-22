Постное печенье с орехами: рецепт актуальной выпечки
Печенье по этому рецепту получается таким вкусным, что приготовить его вам захочется и после поста.
Поскольку начался Великий пост, меню должно быть соответствующие. И это касается не только первых и вторых блюд, но и десертов. Рекомендуем вам приготовить вкусное постное печенье по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Порадуйте себя и близких вкусной выпечкой.
Постное печенье с орехами
Ингредиенты:
- мука – 350-400 гр;
- крахмал – 140 гр;
- вода – 150-200 мл;
- масло – 140 мл;
- сахар – 4-5 ст. л;
- соль – 1/2 ч.л;
- разрыхлитель — 2 ч. л (с горкой).
Для начинки:
- орехи – 150 гр;
- сахар – 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
В глубокую миску просеять муку, добавить туда же разрыхлитель, соль, сахар и крахмал. Все перемешать, добавить растительное масло и воду, замесить тесто. Если тесто жидковатое, нужно добавить больше муки, если тугое – влить воды. В идеале тесто должно быть нежным, не "забитым".
Раскатать пласт, посыпать измельченными орехами и сахаром. Свернуть все в рулет и разрезать на "шайбы". Выложить их на противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут.
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