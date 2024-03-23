Вместо мясных пирожков: постные лепешки из цветной капусты с чеддером

Эти лепешки из цветной капусты можно есть как самостоятельное блюдо, а можно добавлять в салаты.

Это один из самых вкусных рецептов, которые можно приготовить из цветной капусты. Эти лепешки можно есть как самостоятельное блюдо, а можно добавлять в салаты. Причем они не только очень вкусные, но и не содержат углеводов и глютена.

Время подготовки — 15 минут, время приготовления — 40 минут.

Ингредиенты на 12 порций:

1 большой кочан цветной капусты;

1,5 стакана тертого острого сыра чеддер;

2 больших яйца;

1 ч. л. кайенской приправы;

0,5 ч. л. измельченного в порошок чеснока;

0,5 ч. л. свежемолотого черного перца;

1 ч. л. соли — но только если кайенская приправа не содержит соли.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень с краями пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки.

Разрежьте цветную капусту на небольшие соцветия и поместите их над кипящей водой (можно использовать сито). Накройте и готовьте на пару около 15 минут или пока она не станет мягкой. Хорошо слейте воду.

Фото: pexels.com

Положите цветную капусту в чашу блендера и хорошенько измельчите ее. Можно использовать толкушку для картофеля или мясорубку, чтобы размять цветную капусту. Положите капусту в большую миску и дайте остыть в течение 5-10 минут. Добавьте к ней сыр, взбитые яйца и приправы и хорошо перемешайте.

Поместите форму для кольца (пищевое кольцо любого размера либо крышку от консервной банки, кольцо для английского кекса, форму для блинов или круглую форму для печенья или бисквита) на подготовленный противень и добавьте смесь цветной капусты на глубину не больше 1,5 см и немного утрамбуйте. Снимите форму, и у вас получится идеально круглый пирог из цветной капусты.

Повторите то же самое с оставшейся смесью и выпекайте до идеального состояния. Верх не должен сильно подрумяниться, а низ наоборот — должен стать золотисто-коричневым.

Фото: pexels.com

Выпекайте лепешки из цветной капусты в течение 20-25 минут или пока их нижняя часть не подрумянится. Достаньте форму из духовки и дайте лепешкам остыть в течение 10 минут, прежде чем вынимать их из формы.

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