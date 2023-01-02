Вкусный гарнир. Рецепт запеченной с сухарями цветной капусты

Цветная капуста идеально подходит для гарнира, но может быть и самостоятельным блюдом.

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Если говорить о зимних овощах, то цветная капуста – это лучший их представитель. Из нее можно приготовить овощной суп, суп-пюре, поджарить ее на сковороде, просто отварить и запечь в духовке.

Последний способ – самый удачный и самый вкусный, если вам хочется добавить к своему мясному, или рыбному блюду отличный гарнир. Также запеченная цветная капуста хороша и как самостоятельное блюдо.

Запеченная с сухарями цветная капуста

Ингредиенты:

Одна головка цветной капусты;

Уксус 9% — 1 ст. л.;

Два яйца;

Мука - 1 ст. л.;

Панировочные сухари – 100 гр;

Молотая паприка — 1 ст. л.;

Твердый сыр — 50 гр;

Соль.

Помойте капусту, удалите черные пятнышки, разделите ее на соцветия. Вскипятите в большой кастрюле воду. Кастрюлю выбирайте такого размера, чтобы туда поместились все кусочки цветной капусты.

Немного посолите кипяток, добавьте уксус и опустите в воду соцветия капусты. Дождитесь, пока вода снова закипит, и варите капусту (бланшируйте) около пяти минут.

После достаньте цветную капусту шумовкой, или откиньте на дуршлаг. Дайте стечь воде и остудите. Разогрейте духовку до 200 градусов.

Приготовьте льезон: взбейте два яйца с паприкой, щепоткой соли, молотым черным перцем и столовой ложкой муки.

Переложите соцветия цветной капусты в глубокую миску, залейте льезоном и перемешайте. Посыпайте ее панировочными сухарями постепенно, перемешивая, чтобы они распределились более-менее равномерно. Немного сухарей оставьте на потом.

Застелите противень пергаментом, выложите капусту, посыпьте сверху тертым сыром, можно использовать любой сыр, а можно взять пармезан. Сверху присыпьте оставшимися сухарями.

Запекайте капусту в духовке около получаса, следя, чтобы она не подгорела.

А если у вас есть белокочанная капуста, то из нее вы можете приготовить стейки. Отличное самостоятельное блюдо, если дополнить его соусом. Или же вкусный и диетический гарнир.