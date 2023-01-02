Смачний гарнір. Рецепт запеченої цвітної капусти із сухарями
Цвітна капуста ідеально підходить для гарніру, але може бути самостійною стравою.
Якщо говорити про зимові овочі, то цвітна капуста — це найкраща їхня представниця. З неї можна приготувати овочевий суп, суп-пюре, підсмажити на сковороді, просто відварити й запекти в духовці.
Останній спосіб — найвдаліший і найсмачніший, якщо вам хочеться додати до своєї м'ясної або рибної страви відмінний гарнір. Також запечена цвітна капуста вдала і як самостійна страва.
Запечена цвітна капуста із сухарями
Інгредієнти:
- Одна головка цвітної капусти;
- Оцет 9% — 1 ст.л.;
- Два яйця;
- Борошно — 1 ст.л.;
- Панірувальні сухарі — 100 гр;
- Молота паприка — 1 ст.л.;
- Твердий сир — 50 гр;
- Сіль.
Помийте капусту, видаліть чорні цятки, розділіть її на суцвіття. Закип'ятіть у великій каструлі воду. Каструлю вибирайте такого розміру, щоб туди помістилися всі шматочки цвітної капусти.
Трохи посоліть окроп, додайте оцет і опустіть у воду суцвіття капусти. Дочекайтеся, доки вода знову закипить, і варіть капусту (бланшуйте) близько п'яти хвилин.
Потім дістаньте цвітну капусту шумівкою або відкиньте на друшляк. Дайте стекти воді й остудіть. Розігрійте духовку до 200 градусів.
Приготуйте льєзон: збийте два яйця з паприкою, дрібкою солі, меленим чорним перцем і столовою ложкою борошна.
Перекладіть суцвіття цвітної капусти в глибоку миску, залийте льєзоном і перемішайте. Посипайте її панірувальними сухарями поступово, перемішуючи, щоб вони розподілилися більш-менш рівномірно. Небагато сухарів залиште на потім.
Застеліть лист пергаментом, викладіть капусту, посипте зверху тертим сиром, можна використовувати будь-який сир, а можна взяти пармезан. Зверху присипте сухарями, що залишилися.
Запікайте капусту в духовці близько пів години, стежачи, щоб вона не підгоріла.
А якщо у вас є білокачанна капуста, з неї ви можете приготувати стейки. Це відмінна самостійна страва, якщо доповнити її соусом, або ж смачний і дієтичний гарнір.