Смачний гарнір. Рецепт запеченої цвітної капусти із сухарями

Цвітна капуста ідеально підходить для гарніру, але може бути самостійною стравою.

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Якщо говорити про зимові овочі, то цвітна капуста — це найкраща їхня представниця. З неї можна приготувати овочевий суп, суп-пюре, підсмажити на сковороді, просто відварити й запекти в духовці.

Останній спосіб — найвдаліший і найсмачніший, якщо вам хочеться додати до своєї м'ясної або рибної страви відмінний гарнір. Також запечена цвітна капуста вдала і як самостійна страва.

Запечена цвітна капуста із сухарями

Інгредієнти:

Одна головка цвітної капусти;

Оцет 9% — 1 ст.л.;

Два яйця;

Борошно — 1 ст.л.;

Панірувальні сухарі — 100 гр;

Молота паприка — 1 ст.л.;

Твердий сир — 50 гр;

Сіль.

Помийте капусту, видаліть чорні цятки, розділіть її на суцвіття. Закип'ятіть у великій каструлі воду. Каструлю вибирайте такого розміру, щоб туди помістилися всі шматочки цвітної капусти.

Трохи посоліть окроп, додайте оцет і опустіть у воду суцвіття капусти. Дочекайтеся, доки вода знову закипить, і варіть капусту (бланшуйте) близько п'яти хвилин.

Потім дістаньте цвітну капусту шумівкою або відкиньте на друшляк. Дайте стекти воді й остудіть. Розігрійте духовку до 200 градусів.

Приготуйте льєзон: збийте два яйця з паприкою, дрібкою солі, меленим чорним перцем і столовою ложкою борошна.

Перекладіть суцвіття цвітної капусти в глибоку миску, залийте льєзоном і перемішайте. Посипайте її панірувальними сухарями поступово, перемішуючи, щоб вони розподілилися більш-менш рівномірно. Небагато сухарів залиште на потім.

Застеліть лист пергаментом, викладіть капусту, посипте зверху тертим сиром, можна використовувати будь-який сир, а можна взяти пармезан. Зверху присипте сухарями, що залишилися.

Запікайте капусту в духовці близько пів години, стежачи, щоб вона не підгоріла.

А якщо у вас є білокачанна капуста, з неї ви можете приготувати стейки. Це відмінна самостійна страва, якщо доповнити її соусом, або ж смачний і дієтичний гарнір.