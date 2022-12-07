Дієтично та дешево. Як приготувати стейки з капусти

Білокачанна капуста продається в будь-якому супермаркеті, проте не всі знають, що з неї можна приготувати чудовий гарнір.

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Білокачанну капусту зазвичай або кладуть у борщ, або тушкують, або квасять. У всіх видах вона винятково смачна та чудова, але з неї можна приготувати недорогий, але оригінальний гарнір: стейки з капусти.

Їх можна їсти з м'ясом, або самі собою. А якщо приготувати до них простий вершковий соус, то вони стануть ще смачнішими. Соус, до речі, підійде і до інших страв з овочів.

Стейки з капусти

Інгредієнти:

половина качана капусти;

соєвий соус — 30 мл;

два зубчики часнику;

копчена паприка — 1 ч. л.;

оливкова олія — 40 мл;

Для вершково-перечного соусу:

коньяк — 80 мл;

курячий бульйон — 160 мл;

вершки 33% — 200 мл;

чорний перець горошком, сіль.

Капусту нарізати на часточки, всього вийде 5-6 порцій, залежно від розміру капусти. Змішуємо соєвий соус, подрібнений часник, копчену паприку, оливкову олію і сіль. До речі, свіжий часник можна замінити гранульованим.

Кожен капустяний стейк змащуємо силіконовим пензликом нашою сумішшю соєвого соусу та спецій, загортаємо у фольгу і відправляємо в духовку на пів години мінімум. Запікаємо при 180 градусах.

Тепер беремо дві чайні ложки чорного перцю горошком і подрібнюємо у ступці. Випарюємо у сотейнику коньяк, на це йде приблизно дві хвилини. Додаємо до коньяку бульйон, доводимо до кипіння та уварюємо в половину. Додаємо вершки та товчений перець, варимо на середньому вогні, поки соус не загусне. Вирівнюємо за сіллю.

Готові стейки обсмажуємо на сковороді на олії, щоб підрум'янити. Подаємо з гарячим вершковим соусом.

З капусти ви можете також приготувати справжню американську класику: простий салат коул-слоу.