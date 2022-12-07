Диетично и дешево. Как приготовить стейки из капусты

Белокочанная капуста продается в любом супермаркете, однако не все знают, что из нее можно приготовить изумительный гарнир.

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Белокочанную капусту обычно или кладут в борщ, или тушат, или квасят. Во всех видах она исключительно вкусна и хороша, но также из нее можно приготовить недорогой, но оригинальный гарнир: стейки из капусты.

Их можно есть с мясом, или сами по себе. А если приготовить к ним простой сливочный соус, то они станут еще вкуснее. Соус, к слову, подойдет и к другим блюдам из овощей.

Стейки из капусты

Ингредиенты:

Половина кочана капусты;

Соевый соус — 30 мл;

Два зубчика чеснока;

Копченая паприка — 1 ч. л.;

Оливковое масло — 40 мл;

Для сливочно-перечного соуса:

Коньяк — 80 мл;

Куриный бульон — 160 мл;

Сливки 33% — 200 мл;

Черный перец горошком, соль.

Капусту нарезать на дольки, всего получится 5–6 порций, в зависимости от размера капусты. Смешиваем соевый соус, измельченный чеснок, копченую паприку, оливковое масло и соль. К слову, свежий чеснок можно заменить гранулированным.

Каждый капустный стейк смазываем силиконовой кисточкой нашей смесью соевого соуса и специй, заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку на полчаса минимум. Запекаем при 180 градусах.

Теперь берем две чайные ложки черного перца горошком и измельчаем в ступке. Выпариваем в сотейнике коньяк, на это уходит около двух минут. Добавляем к коньяку бульон, доводим до кипения и увариваем в половину. Добавляем сливки и толченый перец, варим на среднем огне, пока соус не загустеет. Выравниваем по соли.

Готовые стейки обжариваем на сковороде на растительном масле, чтобы подрумянить. Подаем с горячим сливочным соусом.

Из капусты вы можете также приготовить настоящую американскую классику: простой и освежающий салат коул-слоу.