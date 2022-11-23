Американская классика. Рецепт капустного салата коулслоу, как в KFC

Хрустящий и сочный, коулсло, или коулслоу, подают в американских ресторанах во всех штатах, а еще его очень легко приготовить дома.

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Коулсло, или проще говоря, капустный салат с майонезом – это классический американский салат, хоть изначально в США он попал благодаря эмигрантам из Нидерландов. Коулслоу подают в ресторанах и кафе с фаст-фудом, вроде KFC. Но рецепт его настолько прост, что приготовить его может каждый на собственной кухне.

И коулслоу отлично сочетается с мясными блюдами вроде гамбургеров, или бифштексов.

Салат коулслоу

Ингредиенты:

Белокочанная капуста – половина качана;

Обычная редька, или дайкон. У него более мягкий вкус — 500 гр;

Краснокочанная капуста – четверть качана;

Три морковки;

Свежий сладкий перец (можно обойтись без него) — 1 штука;

Зеленый лук, петрушка, майонез, соль.

Срежьте с капусты кочерыжку и снимите вялые листья. Тонко нашинкуйте и переложите в большую миску. Натрите на крупной терке морковь и редьку, или же нарежьте тонкой соломкой.

Смешайте с капустой, добавьте тонко нарезанный сладкий перец, зеленый лук и петрушку. Перед подачей заправьте майонезом, посыпьте солью и хорошо перемешайте.

При приготовлении коулслоу возможны вариации и замены. Вы можете приготовить его только из белокочанной капусты и исключить редьку. Его основа – это только капуста и морковь. Также можете добавить консервированную кукурузу. Сами американцы иногда добавляют в него фенхель.

Также вы можете заменить половину майонеза несладким йогуртом, или сметаной, тогда вкус получится более свежим. Также вы можете добавить немного дижонской горчицы, сахара и лимонного сока, чтобы сделать вкус салата более богатым.

Также вы можете приготовить заправку только из сметаны, но добавить в нее немного тертого хрена и горчицы. Главное, оставить салат в холодильнике хоть на 30 минут, чтобы заправка смягчила вкус капусты.

Также вы можете приготовить простейший салат из моркови с сыром и майонезом. Классический рецепт из прошлого.