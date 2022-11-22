Простой рецепт салата из моркови, сыра и чеснока

Истинно народный рецепт, который неясно, когда появился. Но он до сих пор популярен.

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Салат из моркови с сыром – это простой, сытный и вкусный салат, который легко приготовить из доступных продуктов.

Во времена СССР этот рецепт называли "Веснушка" или "Белочка", из-за оранжевого цвета. Но также он известен просто, как салат из моркови. Если у вас есть время, вы можете сервировать его порционно: в тарталетках, или половинках вареных вкрутую яиц.

Морковный салат с сыром

Ингредиенты:

Морковь — 2 штуки;

Чеснок — 1 зубчик;

Твердый сыр — 80 гр;

Майонез, петрушка, соль, молотый черный перец.

Морковь моем, чистим и натираем на крупной терке. Также натираем на крупной терке сыр. Нарезаем петрушку. Смешиваем морковь, сыр, петрушку, добавляем чеснок, пропущенный через пресс, и заправляем майонезом. Добавляем соль и перец. Салат готов.

Также вы можете не натирать, а нарезать морковь соломкой, или воспользоваться теркой для морковки по-корейски. И главное, приготовив салат, поставьте его настоятся хотя бы на час, так он станет еще вкуснее.

Также из моркови вы можете приготовить "Морковь по-корейски" – одну из самых популярных острых закусок на любом праздничном столе.

Интересно, но территориально морковь по-корейски не имеет никакого отношения к Корее. Этот салат придумали эмигранты, которые обосновались на востоке СССР.

А приготовив морковь по-корейски, вы можете употреблять ее как есть, а можете приготовить, используя ее, салат "Валерия". Кроме морковки по-корейски вам понадобятся вареные яйца, крабовые палочки и консервированная кукуруза.