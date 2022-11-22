Простий рецепт салату з моркви, сиру та часнику

Істинно народний рецепт, який неясно, коли з'явився. Але він досі популярний.

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Салат із моркви з сиром — це простий, ситний та смачний салат, який легко приготувати з доступних продуктів.

За часів СРСР цей рецепт називали "Веснушка" або "Білочка", через помаранчевий колір. Але також він відомий просто, як салат із моркви. Якщо у вас є час, ви можете сервірувати його порційно: у тарталетках або половинках варених яєць.

Морквяний салат із сиром

Складові:

Морква — 2 штуки;

Часник — 1 зубчик;

Твердий сир — 80 г;

Майонез, петрушка, сіль, мелений чорний перець.

Моркву миємо, чистимо і натираємо на великій тертці. Також натираємо на великій тертці сир. Нарізаємо петрушку. Змішуємо моркву, сир, петрушку, додаємо часник, пропущений через прес, і заправляємо майонезом. Додаємо сіль та перець. Салат готовий.

Також ви можете не натирати, а нарізати моркву соломкою або скористатися теркою для моркви по-корейськи. І головне, приготувавши салат, поставте його настоятися хоча б на годину, так він стане ще смачнішим.

Також з моркви ви можете приготувати "Морква по-корейськи" — одну з найпопулярніших гострих закусок на святковому столі.

Цікаво, але територіально морква по-корейськи не має жодного стосунку до Кореї. Цей салат вигадали емігранти, які влаштувалися на сході СРСР.

А приготувавши моркву по-корейськи, ви можете вживати її як є, а можете приготувати, використовуючи її, салат "Валерія". Крім моркви по-корейськи вам знадобляться варені яйця, крабові палички та консервована кукурудза.