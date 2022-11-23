Американська класика. Рецепт капустяного салату коулслоу, як у KFC

Хрумкий і соковитий, коулсло, або коулслоу, подають в американських ресторанах у всіх штатах, а ще його дуже легко приготувати вдома.

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Коулсло, або простіше кажучи, капустяний салат із майонезом — це класичний американський салат, хоч спочатку в США він потрапив завдяки емігрантам із Нідерландів. Коулслоу подають у ресторанах і кафе з фаст-фудом, на кшталт KFC. Але рецепт його настільки простий, що приготувати його може кожен на власній кухні.

І коулслоу чудово поєднується з м'ясними стравами на кшталт гамбургерів, або біфштексів.

Салат коулслоу

Інгредієнти:

білокачанна капуста — половина качана;

звичайна редька або дайкон. У нього м'якший смак — 500 г;

червонокачанна капуста — четверть качана;

три моркви;

свіжий солодкий перець (можна обійтися без нього) — 1 штука;

зелена цибуля, петрушка, майонез, сіль.

Зріжте з капусти качан і зніміть зів'яле листя. Тонко нашаткуйте і перекладіть у велику миску. Натріть на великій тертці моркву та редьку, або ж наріжте тонкою соломкою.

Змішайте з капустою, додайте тонко нарізаний солодкий перець, зелену цибулю та петрушку. Перед подачею заправте майонезом, посипте сіллю та добре перемішайте.

У процесі приготування коулслоу можливі варіації та заміни. Ви можете приготувати його тільки з білокачанної капусти та прибрати редьку. Його основа — це лише капуста та морква. Також можна додати консервовану кукурудзу. Самі американці іноді додають до нього фенхель.

Також ви можете замінити половину майонезу несолодким йогуртом, або сметаною, тоді смак вийде свіжішим. Також ви можете додати трохи діжонської гірчиці, цукру та лимонного соку, щоб зробити смак салату багатшим.

Також ви можете приготувати заправку тільки зі сметани, але додати до неї трохи тертого хрону та гірчиці. Головне, залишити салат у холодильнику хоч на 30 хвилин, щоб заправка пом'якшила смак капусти.

Також ви можете приготувати найпростіший салат із моркви із сиром і майонезом. Класичний рецепт із минулого.