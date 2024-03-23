Удачно получаются с первого раза: картофельно-рисовые котлеты для постного меню

Маленький секрет приготовления этих котлет заключается в том, что картофель лучше отваривать в мундире.

Невероятно нежные котлеты из картофеля, риса и овощей очаруют ваших домашних аппетитным видом снаружи и мягкой текстурой внутри — обжариваются до аппетитной румяности, а внутри остаются нежными и мягкими. Готовятся котлеты из картофеля, отварного риса, тушеных овощей, ароматных трав и специй. Маленький секрет заключается в том, что картофель на эти котлеты лучше отваривать в мундире.

Ингредиенты:

картофель отварной — 350 г;

рис отварной — 100 г;

лук репчатый — 100 г;

морковь — 100 г;

соль — щепотка;

паприка сладкая — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

чеснок — 2-3 зубчика;

куркума — по желанию;

зелень — пучок;

растительное масло для жарки.

Отварить картофель в мундире в подсоленной воде. Очистить от кожуры и оставить полностью остывать. В сотейник влить воду, поставить на плиту и довести до кипения. Добавить хорошо промытый рис, посолить и варить до готовности.

Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Разогреть масло на сковороде и жарить на нем лук около 2 минут. Добавить к луку морковь и тушить еще в течение нескольких минут.

Отваренный картофель натереть на крупной терке и переложить в глубокую миску. В миску к картофелю добавить рис, овощную зажарку, сладкую паприку, свежий прессованный или сушеный чеснок, черный молотый перец, куркуму, соль и измельченную любую зелень. Хорошо перемешать все ингредиенты до однородной массы.

Фото: unsplash.com

Смазать руки маслом, сформировать из фарша котлетки желаемой формы и размера, выложить заготовки на кухонную дощечку или тарелку. На сковороду влить растительное масло и обжарить на нем котлеты. Готовить на среднем огне с обеих сторон до аппетитной золотистости.

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