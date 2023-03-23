Постные картофельные зразы: рецепт знакомого блюда с грибами и морковью

Картофельные зразы — безбрежное поле для экспериментов, особенно во время поста

Related video

Рецептов картофельных зраз существует множество. Вот еще один, развернутый на базе идеи из ресурса 1000.menu. Он хорош в постные дни — и вполне подходит для вегетарианцев круглый год. В нем грибы соседствуют с морковью — и это одно из лучших сочетаний для грибов, которое почему-то не особо часто встречается в кулинарии.

Картофельные зразы с грибами и морковью

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

грибы — 300 г;

морковь — 1;

лук репчатый — 1;

сухари панировочные;

мука пшеничная ;

растительное масло ;

соль

Для картофельных зраз с грибами и морковью сначала отвариваем картофель в подсоленной воде. Делаем из него пюре.

Грибы (шампиньоны, лучше всего) промываем, обсушиваем, нарезаем мелкими кубиками. Таким же образом измельчаем лук. Морковку трем не терке. На сковороде с растительным маслом обжариваем сначала лук, потом подкладываем к нему грибы с морковью. Помешивая, доводим до готовности. В середине приготовления солим.

В остывшую картофельную массу добавляем муку и немного растительного масла. Хорошенько перемешиваем и оставляем на 10 минут, чтобы мука набухла, а масса стала более вязкой. Формируем из этого теста лепешки, вкладываем в каждую из них морковно-грибную начинку, защипываем как котлетку. Каждую обжариваем с двух сторон до румяности в сковороде, разогретой с растительным маслом.

Подаем постные зразы с грибами и морковью горячими.