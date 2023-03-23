Пісні картопляні зрази: рецепт знайомої страви з грибами та морквою
Картопляні зрази — безмежне поле для експериментів, особливо під час посту
Рецептів картопляних зразів існує безліч. Ось ще один, розгорнутий на основі ідеї з ресурсу1000.menu. Він гарний у пісні дні – і цілком підходить для вегетаріанців цілий рік. У ньому гриби є сусідами з морквою — і це одне з найкращих поєднань для грибів, яке чомусь не особливо часто зустрічається в кулінарії.
Картопляні зрази з грибами та морквою
Інгредієнти:
- картопля — 800 г;
- гриби — 300 г;
- морква — 1;
- цибуля ріпчаста — 1;
- сухарі паніровочні;
- борошно пшеничне ;
- олія ;
- сіль
Для картопляних зразiв з грибами та морквою спочатку відварюємо картоплю у підсоленій воді. Робимо із неї пюре.
Гриби (шампіньйони, найкраще) промиваємо, обсушуємо, нарізаємо дрібними кубиками. Так само подрібнюємо цибулю. Морквину трьом не тертцi. На сковороді з олією обсмажуємо спочатку цибулю, потім підкладаємо до неї гриби з морквою. Помішуючи, доводимо до готовності. У середині приготування солимо.
У остиглу картопляну масу додаємо борошно і трохи рослинної олії. Добре перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин, щоб борошно набухло, а маса стала більш в'язкою. Формуємо з цього тіста коржики, вкладаємо в кожен з них морквяно-грибну начинку, защипуємо як котлетку. Кожну обсмажуємо з двох боків до рум'яності в сковороді, розігрітій з олією.
Подаємо пісні зрази з грибами та морквою гарячими.