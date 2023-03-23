Пісні картопляні зрази: рецепт знайомої страви з грибами та морквою

Картопляні зрази — безмежне поле для експериментів, особливо під час посту

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Рецептів картопляних зразів існує безліч. Ось ще один, розгорнутий на основі ідеї з ресурсу1000.menu. Він гарний у пісні дні – і цілком підходить для вегетаріанців цілий рік. У ньому гриби є сусідами з морквою — і це одне з найкращих поєднань для грибів, яке чомусь не особливо часто зустрічається в кулінарії.

Картопляні зрази з грибами та морквою

Інгредієнти:

картопля — 800 г;

гриби — 300 г;

морква — 1;

цибуля ріпчаста — 1;

сухарі паніровочні;

борошно пшеничне ;

олія ;

сіль

Для картопляних зразiв з грибами та морквою спочатку відварюємо картоплю у підсоленій воді. Робимо із неї пюре.

Гриби (шампіньйони, найкраще) промиваємо, обсушуємо, нарізаємо дрібними кубиками. Так само подрібнюємо цибулю. Морквину трьом не тертцi. На сковороді з олією обсмажуємо спочатку цибулю, потім підкладаємо до неї гриби з морквою. Помішуючи, доводимо до готовності. У середині приготування солимо.

У остиглу картопляну масу додаємо борошно і трохи рослинної олії. Добре перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин, щоб борошно набухло, а маса стала більш в'язкою. Формуємо з цього тіста коржики, вкладаємо в кожен з них морквяно-грибну начинку, защипуємо як котлетку. Кожну обсмажуємо з двох боків до рум'яності в сковороді, розігрітій з олією.

Подаємо пісні зрази з грибами та морквою гарячими.