Простой и недорогой рецепт. Как приготовить постные луковые оладьи
Для приготовления этого блюда понадобится только четыре ингредиента.
Сейчас верующие соблюдают Великий Пост, так что меню без мяса весьма актуально. Впрочем, это рецепт подойдет и для тех, кто не любит мясо, или в качестве гарнира.
Луковые оладьи получаются сочными и вкусными. К тому же в них можно добавить любые любимые специи. А подавать с томатным соусом, или с несладким йогуртом, или сметаной, если пост вы не соблюдаете, а просто хотите попробовать что-то новенькое.
Фокус расскажет, как приготовить луковые оладьи всего из четырех ингредиентов. Количество их можно увеличить, например, добавить больше картошки, или морковки. По такому же рецепту можно приготовить и оладьи из молодой капусты. Ее листы мягкие и нежные, а значит, отлично подойдут.
Луковые оладьи
Ингредиенты:
- Восемь луковиц;
- Одна морковка;
- Одна картофелина;
- Мука – 300 гр;
- Растительное масло, укроп, петрушка, молотый черный перец, соль.
В этом рецепте есть один сложный этап: нужно очистить весь лук, стараясь не заплакать и нарезать его тонкими полукольцами. После положите лук в глубокую миску и залейте кипятком минут на 10, чтобы ушла горечь, а лук размягчился. После слейте воду, отожмите лук и добавьте муку. Натрите на крупной терке сырой картофель и морковку.
Добавьте к луковому тесту натертые картофель и морковку, вмешайте мелко порезанную зелень, добавьте специи и посолите.
Разогрейте на сковороде растительное масло, выкладывайте оладьи столовой ложкой и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Поджаренные оладьи можно довести до готовности в другой сковороде на небольшом огне, подогревая около 20 минут, или в духовке, выложив на противень.
Можно не жарить оладьи на сковороде, а сразу запекать их в духовке, разогретой до 180 градусов около получаса, пока они не зарумянятся.
Напомним, также вы можете приготовить вкусные постные котлеты из капусты. Потребуется всего четыре ингредиента не считая специй и растительного масла для жарки.