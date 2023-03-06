Простой и недорогой рецепт. Как приготовить постные луковые оладьи

Для приготовления этого блюда понадобится только четыре ингредиента.

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Сейчас верующие соблюдают Великий Пост, так что меню без мяса весьма актуально. Впрочем, это рецепт подойдет и для тех, кто не любит мясо, или в качестве гарнира.

Луковые оладьи получаются сочными и вкусными. К тому же в них можно добавить любые любимые специи. А подавать с томатным соусом, или с несладким йогуртом, или сметаной, если пост вы не соблюдаете, а просто хотите попробовать что-то новенькое.

Фокус расскажет, как приготовить луковые оладьи всего из четырех ингредиентов. Количество их можно увеличить, например, добавить больше картошки, или морковки. По такому же рецепту можно приготовить и оладьи из молодой капусты. Ее листы мягкие и нежные, а значит, отлично подойдут.

Луковые оладьи

Ингредиенты:

Восемь луковиц;

Одна морковка;

Одна картофелина;

Мука – 300 гр;

Растительное масло, укроп, петрушка, молотый черный перец, соль.

В этом рецепте есть один сложный этап: нужно очистить весь лук, стараясь не заплакать и нарезать его тонкими полукольцами. После положите лук в глубокую миску и залейте кипятком минут на 10, чтобы ушла горечь, а лук размягчился. После слейте воду, отожмите лук и добавьте муку. Натрите на крупной терке сырой картофель и морковку.

Добавьте к луковому тесту натертые картофель и морковку, вмешайте мелко порезанную зелень, добавьте специи и посолите.

Разогрейте на сковороде растительное масло, выкладывайте оладьи столовой ложкой и жарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Поджаренные оладьи можно довести до готовности в другой сковороде на небольшом огне, подогревая около 20 минут, или в духовке, выложив на противень.

Можно не жарить оладьи на сковороде, а сразу запекать их в духовке, разогретой до 180 градусов около получаса, пока они не зарумянятся.

Напомним, также вы можете приготовить вкусные постные котлеты из капусты. Потребуется всего четыре ингредиента не считая специй и растительного масла для жарки.