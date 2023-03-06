Простий та недорогий рецепт. Як приготувати пісні цибулинні оладки
Для приготування цієї страви знадобиться лише чотири інгредієнти.
Зараз віряни дотримуються Великого Посту, так що меню без м'яса дуже актуальне. Втім, цей рецепт підійде і для тих, хто не любить м'ясо, або як гарнір.
Цибулеві оладки виходять соковитими та смачними. До того ж у них можна додати будь-які улюблені спеції. А подавати з томатним соусом, або з несолодким йогуртом, або сметаною, якщо посту ви не дотримуєтеся, а просто хочете спробувати щось новеньке.
Фокус розповість, як приготувати оладки цибулі всього з чотирьох інгредієнтів. Кількість їх можна збільшити, наприклад, додати більше картоплі або моркви. За таким самим рецептом можна приготувати і оладки з молодої капусти. Її листи м'які та ніжні, а отже підійдуть чудово.
Цибулеві оладки
Інгредієнти:
- Вісім цибулин;
- Одна морквина;
- Одна картоплина;
- Борошно — 300 г;
- Рослинна олія, кріп, петрушка, мелений чорний перець, сіль.
У цьому рецепті є один складний етап: потрібно очистити всю цибулю, намагаючись не заплакати і нарізати її тонкими півкільцями. Після покладіть цибулю в глибоку миску і залийте окропом хвилин на 10, щоб пішла гіркота, а цибуля розм'якшилася. Після цього злийте воду, відіжміть цибулю і додайте борошно. Натріть на великій тертці сиру картоплю та моркву.
Додайте до цибулевого тіста натерту картоплю і моркву, вмішайте дрібно порізану зелень, додайте спеції та посоліть.
Розігрійте на сковороді олію, викладайте оладки столовою ложкою і смажте з обох боків до золотистої скоринки.
Підсмажені оладки можна довести до готовності в іншій сковороді на невеликому вогні, підігріваючи близько 20 хвилин або в духовці, виклавши на деко.
Можна не смажити оладки на сковороді, а одразу запікати їх у духовці, розігрітій до 180 градусів близько пів години, доки вони не зарум'яняться.
Нагадаємо, також ви можете приготувати смачні пісні котлети з капусти. Потрібно всього чотири інгредієнти крім спецій та олії для смаження.