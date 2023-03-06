Простий та недорогий рецепт. Як приготувати пісні цибулинні оладки

Для приготування цієї страви знадобиться лише чотири інгредієнти.

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Зараз віряни дотримуються Великого Посту, так що меню без м'яса дуже актуальне. Втім, цей рецепт підійде і для тих, хто не любить м'ясо, або як гарнір.

Цибулеві оладки виходять соковитими та смачними. До того ж у них можна додати будь-які улюблені спеції. А подавати з томатним соусом, або з несолодким йогуртом, або сметаною, якщо посту ви не дотримуєтеся, а просто хочете спробувати щось новеньке.

Фокус розповість, як приготувати оладки цибулі всього з чотирьох інгредієнтів. Кількість їх можна збільшити, наприклад, додати більше картоплі або моркви. За таким самим рецептом можна приготувати і оладки з молодої капусти. Її листи м'які та ніжні, а отже підійдуть чудово.

Цибулеві оладки

Інгредієнти:

Вісім цибулин;

Одна морквина;

Одна картоплина;

Борошно — 300 г;

Рослинна олія, кріп, петрушка, мелений чорний перець, сіль.

У цьому рецепті є один складний етап: потрібно очистити всю цибулю, намагаючись не заплакати і нарізати її тонкими півкільцями. Після покладіть цибулю в глибоку миску і залийте окропом хвилин на 10, щоб пішла гіркота, а цибуля розм'якшилася. Після цього злийте воду, відіжміть цибулю і додайте борошно. Натріть на великій тертці сиру картоплю та моркву.

Додайте до цибулевого тіста натерту картоплю і моркву, вмішайте дрібно порізану зелень, додайте спеції та посоліть.

Розігрійте на сковороді олію, викладайте оладки столовою ложкою і смажте з обох боків до золотистої скоринки.

Підсмажені оладки можна довести до готовності в іншій сковороді на невеликому вогні, підігріваючи близько 20 хвилин або в духовці, виклавши на деко.

Можна не смажити оладки на сковороді, а одразу запікати їх у духовці, розігрітій до 180 градусів близько пів години, доки вони не зарум'яняться.

Нагадаємо, також ви можете приготувати смачні пісні котлети з капусти. Потрібно всього чотири інгредієнти крім спецій та олії для смаження.