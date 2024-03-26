Замороженный лук: зачем это делать и как хранить

Лук в замороженном виде сохраняет свои свойства от 3 до 6 месяцев.

Зачем замораживать лук, спросите вы? Все очень просто. Во-первых, нарезанный замороженный лук позволяет быстро приготовить завтрак или ужин. Во-вторых, если у вас в рецепте указана половина луковицы, то оставшуюся половину можно сохранить. В-третьих, замороженный лук не теряет своих витаминов, минералов и антиоксидантов, не меняет свой цвет и аромат. А вот страшного дискомфорта и моря слез вы можете избежать. При этом лук в замороженном виде сохраняет свои свойства от 3 до 6 месяцев.

Как замораживать лук

Замораживать лук можно по-разному, в зависимости от того, для каких целей вы его будете использовать. Кстати, следует учесть, что нарезанный лук имеет свойство замерзать комками. Чтобы решить проблему, просто постучите пакетом о стол несколько раз перед каждым использованием.

Фото: pixabay.com

Если вы хотите заморозить лук для первых блюд, то нарежьте его небольшими кубиками или полукольцами и уложите по порциям в плотные пакеты с зип-защелкой. Выпустите из пакетов воздух и уложите их в морозилку аккуратными стопочками. Такой лук можно добавлять прямо в кипящий бульон без размораживания.

Если вы хотите заморозить лук для жарки или запекания, то нарежьте его кольцами или полукольцами и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Переложите обжаренный лук на блюдо и дайте ему остыть. Затем уложите его в пакеты или контейнеры и поместите в морозилку. Такой лук можно использовать для приготовления зажарки, соусов, гарниров или начинок.

Фото: pixabay.com

Если вы хотите заморозить лук для приготовления луковых колечек, то нарежьте его аккуратными кольцами и обваляйте в муке, яйце и панировочных сухарях. Уложите колечки на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в морозилку до полного замораживания. Затем переложите колечки в пакеты или контейнеры и храните в морозилке до использования. Такие колечки можно жарить во фритюре без размораживания.

Луковый порошок

А еще можно приготовить луковый порошок — идеальное решение для использования лука при приготовлении блюд. Все, что необходимо для этого — несколько свежих луковиц.

Для начала очистите лук и мелко нарежьте его острым ножом. Разложите кусочки лука на противне и нагрейте их в духовке при температуре 150 градусов. Вы поймете, что лук готов, когда сможете легко раскрошить нарезанные кусочки в руке.

Дайте сушеному луку остыть, прежде чем измельчить его в порошок с помощью кофемолки, мельницы для специй, кухонного комбайна или ступки с пестиком. Продолжайте измельчать, пока смесь не достигнет желаемой консистенции.

Кроме того, луковый порошок можно использовать для приготовления луковой соли, для чего необходимо смешать три части соли и одну часть лукового порошка. Храните такую соль в герметичном контейнере, пока он вам не понадобится. Этот рецепт не содержит никаких средств, препятствующих слеживанию, поэтому вам может потребоваться перемешивать луковую соль перед каждым использованием.

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Как только вы перейдете на домашнюю луковую соль, вы, возможно, обнаружите, что используете ее чаще, потому что она намного вкуснее. Ее даже можно использовать вместо поваренной соли.

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