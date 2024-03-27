Закусочный рулет из моркови: рецепт постого блюда для праздников и в будни

Готовый рулет нужно отправить на несколько часов в холодильник, чтобы начинка стабилизировалась. Тогда при разрезании на порции рулет будет иметь красивый срез.

При словах "закуска из моркови" многим первой приходит на ум морковь по-корейски. Однако рецептов вкусных блюд для праздничного стола из этого овоща гораздо больше. Например, морковный закусочный рулет, рецептом которого поделилась кулинарный блогер Юлия. Попробуйте приготовить его, и в вашем блокноте с любимыми рецептами наверняка появится еще одна запись.

Морковный закусочный рулет

Ингредиенты:

морковь – 600 гр;

яйца – 5 шт;

крем-сыр Филадельфия, – 250 гр;

соль, перец, по вкусу;

укроп, пучок;

растительное масло;

сливочное масло.

Способ приготовления:

Морковь помыть, почистить, натереть сырой на мелкую терку, обжарить на растительном масле и кусочке сливочного масла, добавив соль и перец. Дать остыть до комнатной температуры.

Тем временем отделить белки от желтков. Белки взбить до стойкой пены, а желтки добавить в морковь. Морковь вмешать в белки и осторожно перемешать снизу вверх.

Выложить получившуюся массу на смазанный маслом пергамент и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 15-20 мин. Готовую выпечку охладить и аккуратно переложить на пищевую пленку. Смазать ее по всей площади Филадельфией, смешанной с мелко порубленным укропом. Свернуть корж в рулет, обмотать пищевой пленкой и положить в холодильник на несколько часов, чтобы крем-сыр стабилизировался.

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