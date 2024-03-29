Если бананы перезрели: простой рецепт печенья с шоколадной стружкой
С перезревшими бананами можно не только выпекать печенье, но и делать вкусные смузи с молоком и другими фруктами и ягодами.
Если у вас завалялся хотя бы один банан, который жалко выбросить, используйте его для приготовления замечательного печенья с минимумом сахара.
Ингредиенты:
- бананы — 1 шт.;
- мука — 100 г;
- кокосовая стружка — 50 г;
- шоколадные дропсы — 50 г;
- сахар — 40 г;
- масло — 20 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Снимите корочку с банана, разломайте его на кусочки и сложите в миску.
Добавьте сахар и разминайте фрукт вилкой, пока он не превратится в однородное пюре. Влейте в него масло и еще раз хорошо все перемешайте.
Просейте муку через сито и смешайте ее с разрыхлителем. Смесь добавьте к банановому пюре и замесите тесто. В конце введите в него кокосовую стружку.
В готовое тесто вмешайте шоколадные дропсы или крошку. Постарайтесь долго не вымешивать тесто с шоколадом, чтобы он не растаял.
Застелите противень пергаментом. Двумя ложками сформируйте печенье и выложите его на противень. Выпекайте в духовке при температуре 180° градусов в течение 15 минут. Когда печенье будет готово, достаньте его и дайте остыть.
Читай также:
Банановые сырники: рецепт легкого и нежного десерта: рецепт легкого и нежного десерта
Блины с "Нутеллой" и бананом: завтрак, о котором мечтает каждый
Вкусный холодный десерт: как приготовить банановый чизкейк