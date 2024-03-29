Если бананы перезрели: простой рецепт печенья с шоколадной стружкой

С перезревшими бананами можно не только выпекать печенье, но и делать вкусные смузи с молоком и другими фруктами и ягодами.

Если у вас завалялся хотя бы один банан, который жалко выбросить, используйте его для приготовления замечательного печенья с минимумом сахара.

Ингредиенты:

бананы — 1 шт.;

мука — 100 г;

кокосовая стружка — 50 г;

шоколадные дропсы — 50 г;

сахар — 40 г;

масло — 20 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Снимите корочку с банана, разломайте его на кусочки и сложите в миску.

Фото: pixabay.com

Добавьте сахар и разминайте фрукт вилкой, пока он не превратится в однородное пюре. Влейте в него масло и еще раз хорошо все перемешайте.

Просейте муку через сито и смешайте ее с разрыхлителем. Смесь добавьте к банановому пюре и замесите тесто. В конце введите в него кокосовую стружку.

В готовое тесто вмешайте шоколадные дропсы или крошку. Постарайтесь долго не вымешивать тесто с шоколадом, чтобы он не растаял.

Застелите противень пергаментом. Двумя ложками сформируйте печенье и выложите его на противень. Выпекайте в духовке при температуре 180° градусов в течение 15 минут. Когда печенье будет готово, достаньте его и дайте остыть.

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