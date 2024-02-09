Банановые сырники: рецепт легкого и нежного десерта
Сырники – сытный и питательный десерт, который вкусен как сам по себе, так и с чаем, например, или кофе. Рекомендуем сделать вкус этого блюда более интересным, добавив к нему бананы. Как их приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".
Банановые сырники
Ингредиенты:
- творог – 500 гр;
- мука – 100 гр;
- яйцо – 1 шт;
- сахар – 100 гр (можно меньше);
- бананы – 3 шт;
- разрыхлитель – 1 ч. л;
- растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
Творог протереть через сито или измельчить в блендере, чтобы не было комочков. Перемешать его с просеянной мукой и разрыхлителем, добавить яйцо, соль, сахар. Очищенные бананы измельчить и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности.
Сформировать сырники, обвалять их в муке, придать форму лепешек. Обжарить на разогретом растительном масле, по 4 – 5 минут с каждой стороны, пока на них не образуется румяная корочка. Накрыть сковороду крышкой и прогреть сырники еще 3 минуты.
Готовые сырники сначала аккуратно выложить на бумажное полотенце, чтобы ушли остатки жира.
Подавать сырники можно с вареньем, сгущенкой и другими сладкими добавками.
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