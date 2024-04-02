Черничный чизкейк с белой помадкой: рецепт изумительного десерта без выпечки
Вместо черники для такого чизкейка можно взять и другие ягоды.
Черничный чизкейк – это очень яркий десерт с ягодным вкусом, а если он сверху покрыт еще и белым шоколадом, то это настоящий кулинарный шедевр. Как его приготовить, рассказала в своем блоге Тати Чуднова.
Черничный чизкейк с белой помадкой
Ингредиенты:
Для основы:
- печенье – 350 гр;
- сливочное масло – 120 гр.
Для начинки:
- сливочный творог – 600 гр;
- сливки 30-33% – 200 мл;
- замороженная черника – 300 гр;
- сахар – 100 гр;
- сок лимона – 1 ч. л;
- желатин – 20 гр + 100 мл холодной воды.
Для покрытия:
- белый шоколад – 60 гр;
- горячие сливки – 60 мл.
Способ приготовления:
Для основы печенье измельчить до состояния крошки, добавить растопленное масло и перемешать. Взять форму, застеленную пергаментом, и выложить бортики и дно. Выровнять все с помощью стакана. Поставить в холодильник на 15 минут.
Тем временем желатин залить водой и дать ему набухнуть. Затем растопить его в микроволновке или на водяной бане.
В кастрюльке на огне растопить чернику с сахаром.
Для начинки в миске смешать сливочный сыр, сливки, черничную массу и лимонный сок, перемешать. Влить тонким струйкой желатин и перемешать. Перелить начинку на основание и выровнять, поставить в холодильник до застывания (на 2-3 часа).
Белый шоколад залить горячими сливками, перемешать до однородности, чтобы шоколад растопился. Далее дать немного остыть и выложить на застывший чизкейк. Поставить в холодильник еще на час.
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