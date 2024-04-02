Всего 88 калорий: рецепт полезного и вкусного завтрака

Перед подачей готовую запеканку разрежьте на порционные кусочки.

Полезный, вкусный и быстрый завтрак, который совершенно не угрожает фигуре лишними граммами на талии, – что может быть лучше для начала дня? Своим рецептом блюда для худеющих поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян. Энергетическая ценность такого завтрака – всего 88 килокалорий.

Вкусный и быстрый завтрак

Ингредиенты:

шпинат – 200-300 гр;

яйца – 4-5 шт;

отварная цветная капуста – 300 гр;

сыр фелата (брынза, творожный сыр или сиртаки, по желанию);

помидоры черри;

оливковое масло;

смесь перцев и соль по желанию.

Способ приготовления:

Соцветия капусты отварить в подсоленной воде примерно 5-6 минут.

В форму положить пергаментную бумагу, на нее выложить шпинат. Сверху разбить яйца, распределив их равномерно по форме. Сверху положить соцветия цветной капусты, помидоры черри, можно целыми, не разрезая, сверху посыпать измельченным сыром и полить оливковым маслом.

Отправить форму на 15-20 минут в духовку, разогретую до 190-200 градусов. Перед тем, как ставить блюдо готовиться, можно слегка перемешать его содержимое.

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