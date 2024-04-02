Хрустящие картофельные палочки: рецепт оригинального блюда к ужину

Сразу после жарки готовые палочки следует выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир

Хрустящие картофельные палочки – блюдо, которые наверняка оценят любители жареной картошки. Как приготовить их, рассказала и показала кулинарный блогер Светлана Бауэр. Такие палочки особенно понравятся детям, а если к ним подать кетчуп или любой другой соус, то от них не останется следа уже через пару минут.

Хрустящие картофельные палочки

Ингредиенты:

картофель – 5 шт;

сухой чеснок – 1 ч. л;

паприка – 1 ч. л;

соль – 0,5 — 1 ч. л;

крахмал – 100 гр;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

картофель помыть, почистить, порезать кубиками и отварить в подсоленной воде. Затем воду слить, добавить к картошке сушеный чеснок, паприку, перец и при необходимости досолить. Сделать пюре без комочков. Туда же вмешать крахмал и снова все пюрировать до однородной массы.

Полученное тесто выложить на пергаментную бумагу, сверху накрыть еще одним листом бумаги и раскатать массу в блин толщиной 0,5-1 см. Нарезать его полосками одинаковой ширины.

В сковороде разогреть масло и обжарить в нем картофельные палочки с двух сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир.

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