Ленивые пирожки с капустой: как приготовить вкусную закуску

Если хочется пирожков, но нет времени месить тесто, то воспользуйтесь этим рецептом. Пирожки готовятся очень просто.

Эти пирожки готовятся на кефире без дрожжей. Для выпечки не нужна духовка, они жарятся на сковороде. Продукты нужны самые простые, времени много на готовку не потребуется. Такие пирожки отлично подходят для перекуса, и для ужина, их можно взять с собой на работу. Рецептом поделились на сайте Filizhanka.

Ленивые пирожки с капустой

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 450 г;

кефир — 350 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сода пищевая или разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло растительное — 1 ст. л.;

масло растительное рафинированное для жарки — 100 мл.

Для начинки:

капуста белокочанная — 400 г;

морковь — 1 шт.;

луковица — 1 шт.;

соль и перец по вкусу;

масло растительное рафинированное для жарки.

Сначала приготовьте начинку. Морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Капусту нарежьте небольшими кубиками.

На сковороде разогрейте немного растительного масла. Жарьте лук пару минуты, добавьте морковку и готовьте еще 5 минут.

Добавьте на сковороду капусту, перемешайте с луком и морковкой и жарьте еще несколько минут, постоянно помешивая. Уменьшите огонь, влейте пару ложек воды, накройте крышкой и тушите капусту до мягкости 15‒20 минут. В конце посолите и поперчите начинку и дайте ей остыть.

Замесите тесто для пирожков. Для этого смешайте венчиком в миске кефир с содой. Он должен запениться. В другой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте яичную массу в кефир и перемешайте.

Понемногу добавляйте в кефирную массу просеянную муку, продолжая перемешивать ложкой. У вас должно получиться вязкое тесто, похожее на тесто для оладушек.

Добавьте в приготовленное тесто остывшую капустную начинку, тщательно перемешайте ложкой и дайте тесту постоять 15 минут.

На сковороде разогрейте много растительного масла. Столовой ложкой выкладывайте пирожки на сковороду и жарьте ленивые пирожки с капустой с двух сторон до румяного цвета.

Переложите готовые ленивые пирожки с капустой на тарелку, подложив бумажную салфетку. Можно не жарить пирожки на сковороде, а запечь в духовке.

Начинку для ленивых пирожков с капустой можно приготовить из одной капусты без лука и моркови. Если капуста молодая, ее не нужно тушить или жарить. Просто нашинкуйте, посолите и помните руками, чтобы дала сок, который надо слить. Смешайте капусту с кефирным тестом, добавив 1‒2 ст. л. растительного масла и жарьте пирожки как обычно. А можно добавить в начинку немного ветчины.

Подавать такие пирожки можно со сметаной, или йогуртом. В соус можно добавить зелень, чеснок и соль.

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