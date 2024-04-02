Простая и вкусная: как приготовить запеканку из макарон
Такие блюда готовятся очень быстро. И идеально подходят на ужин.
Запеканки из макарон готовятся быстро и всегда получаются даже у начинающих кулинаров. Нравятся такие запеканки и детям, и взрослым. Выбирайте макаронные изделия не длинные и тонкие, а более компактные и короткие. Рецептом поделились на сайте Vse Smachno.
Запеканка из макарон
Ингредиенты:
- макароны — 300 г;
- томатная паста — 3 ст. л. или мякоть свежих томатов — 6 ст. л;
- фарш на ваш вкус — 500 г;
- соль и специи по вкусу;
- молоко — 0,5 л;
- рисовая или овсяная мука — 2 ст. л;
- твердый сыр — 200 г;
- сливочное масло — 50 г.
Отварите макаронные изделия в подсоленной воде. Варите по времени столько, сколько указано на упаковке. Затем слейте воду. На разогретую сковородку налейте немного масла и добавьте фарш и томатную пасту, соль, перец и любимые специи. Тушите до полуготовности.
Возьмите небольшую кастрюлю, обжарьте в ней муку со сливочным маслом. Вливайте понемногу молоко, оно должно быть теплое. Далее дайте соусу закипеть и снимайте его с огня.
Соедините отваренные макароны с соусом и ровным слоем выложите их в форму для запекания.
Сверху распределите фарш с томатом и присыпьте твердым сыром. Запекайте в духовке, разогретой до 160 градусов, пока не зарумянится.
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