Ждать час, пока сварится свекла, не придется: овощ может быть готовым за 5 минут

Готовьте свеклу в микроволновой печи в полиэтиленовом пакете, но не забудьте проткнуть шпажкой, чтобы сбросить лишнее давление.

Салаты со свеклой по вкусу многим, но не всегда есть время возиться с варкой этого полезного овоща — это обычно занимает 1,5-2 часа. Да еще и нужно постоянно следить, чтобы вода не выкипела.

Конечно, можно запечь свеклу в духовке, завернув в фольгу. Тогда овощ получится еще вкуснее, чем сваренный в воде. Но придется держать духовку включенной 1-1,5 часа.

Есть еще один способ — довести свеклу до готовности в скороварке. На это ориентировочно уйдет 30 минут.

На самом деле есть возможность сделать все за 5 минут, для чего нужно воспользоваться микроволновой печью. Для этого свеклу вымойте, срежьте ботву. Проткните в нескольких местах, чтобы не потрескались под воздействием высокой температуры.

Сложите овощи в полиэтиленовый пакет. Долейте полстакана воды. Завяжите сверху и проткните шпажкой в нескольких местах, чтобы сбрасить лишнее давление. Поставьте на тарелку и отправьте в микроволновку.

Внутри пакета будет циркулировать пар, что значительно ускорит процесс приготовления. Выставьте самую большую мощность. Если у вас 500 г свеклы, достаточно будет 5 минут, если 700 г — 8 минут, 900 г — 10 минут. Для килограмма и больше понадобится 15 минут.

Достаньте свеклу и проверьте готовность, проткнув зубочисткой. Если входит легко, значит, овощ готов. Таким же образом можно варить картофель и морковь.

Читай также:

Со свеклой: готовим пиццу в украинском стиле

Хумус со свеклой — рецепт армянского блюда с украинскими нотами — рецепт армянского блюда

Диетический салат со свеклой, орехами и козьим сыром: полезно и недорого