Картофельные лепешки с рыбой и сыром: готовим сытный и вкусный перекус

При подаче готовые лепешки можно посыпать рубленой зеленью.

Картофельные лепешки с рыбой и сыром в духовке – отличный вариант разнообразить меню сытным и вкусным блюдом. Как его приготовить, рассказали в блоге с рецептами "Консервация и кулинария". Рецепт довольно бюджетный, а результат порадует.

Картофельные лепешки с рыбой и сыром

Ингредиенты

картофель – 650 гр;

минтай (филе) – 200 гр;

сыр твердый – 150 гр;

яйца – 3 шт;

соль, перец;

масло растительное – 15 мл;

укроп.

Способ приготовления:

Картошку почистить, помыть, отварить, остудить и натереть на крупной терке. Рыбное Филе нарезать маленькими кусочками, а сыр натереть на средней терке.

Тертый сыр и рыбное филе смешать, добавить тула же по четверти чайной ложки соли и столько же черного молотого перца. Все хорошо перемешать.

Яйца взбить и смешать с картофелем, туда же всыпать четверть чайной ложки соли, перемешать.

Духовку поставить на разогрев до 200 градусов.

Пока она нагревается, противень смазать маслом или покрыть пергаментной бумагой и тоже смазать маслом, выложить на него картофельную массу в виде лепешек.

В центр каждой лепешки выложить рыбу с сыром и запекать примерно 20 минут. При подаче лепешки можно посыпать зеленью.

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