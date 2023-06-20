"Вероятность ядерного удара — 3-5%": эксперт прокомментировал опасения Запада

На данный момент вероятность применения Россией ядерного оружия крайне мала, но если Кремль все же решится на удар, то он будет демонстративным. Такое мнение озвучил эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Йижак.

Алексей Йижак, эксперт Национального института стратегических исследований, считает, что если Россия решится нанести ядерный удар, то он будет демонстративным. Обязательно в ясную погоду, рядом с каким-то населенным пунктом, возможно в промзоне — чтобы как можно больше людей стали свидетелями "гриба". Об этом он рассказал в комментарии Фокусу.

Как считает Йижак, такой удар будет похож на взрыв в порту Бейрута в 2020 году, когда взорвались 2750 тонн аммиачной селитры.

"Российские пропагандисты и сам Путин, говоря о ядерном ударе, рисуют перед нами картинку из Хиросимы и Нагасаки, но нет — на самом деле все это будет выглядеть как в Бейруте. Главное в таком демонстративном ударе — большое количество зрителей. Это необходимо, чтобы запугать и Украину, и Запад", — считает эксперт.

По его мнению, применение Россией ядерного оружия на данный момент остается на уровне 3-5% вероятности. И пока Путин не отдал приказ об осуществлении демонстративного удара, Украине не следует даже поднимать разговоры о том, чтобы иметь на своей территории атомные бомбы. Для того чтобы контролировать такое оружие, необходима определенная зрелость политической системы в самой стране. Если этого нет, то ядерное оружие пойдет не на пользу, а только во вред. По мнению эксперта, Украина к такой ответственности пока не готова.

Йижак считает, что отличным ответом на демонстративный ядерный удар станет поставка Украине 1000 ракет ATACMS. Это будет намного полезнее, чем ядерная программа, которая никак не остановит РФ, а лишь еще больше подбодрит Путина в его действиях, уверен эксперт.

По словам собеседника Фокуса, западные партнеры не разрешат Украине иметь свое ядерное оружие, но в теории, если бы США захотели, то на нашей территории могли бы разместить водородную бомбу B61, настроенную под современные истребители F-35 или другой носитель — к примеру, европейский Eurofighter Typhoon.

"Но сейчас даже Польша не может получить ядерный арсенал, потому что в США не видят необходимости в этом. Так что для нас вопрос получения ядерных боеголовок встанет лишь после нанесения РФ первого удара", — говорит эксперт.

Украина может и самостоятельно создать ядерное оружие, но если Киев пойдет на такой шаг, выступив против политической воли своих партнеров, то рискует оказаться в одной компании с Ираном и Северной Кореей.

"Конечно, Украина может наплевать на все запреты и начать создавать ядерную бомбу, сейчас это уже не такая проблема, как было в 50-60-х годах, но в таком случае украинцы в ближайшие 20 лет будут жить как в Северной Корее", — уверен эксперт.

Напомним, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко предложил создать в Украине свое ядерное оружие. Такая реакция политика последовала на заявление Джо Байдена о реальных рисках ядерного удара.