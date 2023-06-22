"РФ не знает, какими будут наши следующие действия": в чем смысл операции РДК и ЛСР под Белгородом

"Русский добровольческий корпус" еще 8 июня признал, что выполнил свою миссию и покинул территорию РФ. Фокус поговорил с экспертом Александром Краевым, зачем была нужна операция в Белгородской области, что Украина получила в результате этого и чего теперь боится Россия.

Месяц назад, 22 мая, на территорию Белгородской области РФ зашли вооруженные формирования. Пропагандистские СМИ страны-агрессора сразу назвали их "диверсионно-разведывательной группой ВСУ". Но, как выяснилось, рейд проводился силами "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России" (ЛСР). Им не просто удалось зайти и закрепиться в Новой Таволжанке, но и захватить трофеи, ликвидировать российских офицеров и взять пленных. 8 июня в Telegram-канале бойцов появилось сообщение о том, что "миссия выполнена". Добровольцы завершили рейд и покинули территорию России.

Фокус поговорил с Александром Краевым, экспертом Совета внешней политики "Украинская призма", зачем была нужна операция под Белгородом, какие бенефиты получила Украина благодаря рейду РДК и ЛСР и чего теперь боится Кремль.

Цели рейда в Белгородскую область

Прежде всего Краев отмечает, что бойцы РДК и ЛСР сразу обозначили свою операцию как рейд. Это значит, что изначально это планировалось именно как краткосрочное вторжение на территорию противника. Захватить и удерживать этот регион не было главной задачей, зато бойцы ставили перед собой другие цели — в частности, посеять хаос и панику в стане врага, нарушить линию обороны РФ, отвлечь силы от фронта и тому подобное.

"Если оценивать эту операцию действительно как классический рейд, то миссия выполнена на 100%. К тому же операцию провели с минимальными потерями", — говорит эксперт.

Хаос и паника

Самое главное, чего удалось достичь российским добровольцам, воюющим на стороне Украины, — спровоцировать смятение в стане врага.

"Они [РДК и ЛСР] посеяли хаос и панику. Не только среди местного населения, но, в первую очередь, среди военных и командования", — отмечает Краев.

Хоть рейд и завершился, но достигнутый результат нельзя считать краткосрочным, уверен эксперт. Непонимание происходящего так и осталось на уровне военного командования в регионе. Особенно ярко это проявляется в вопросах планирования, которое теперь почти невозможно с российской стороны.

Украинцы уже не ожидают, что население страны-агрессора наконец протрезвеет и выйдет на улицы, чтобы встать против господствующего режима. Но рейд добровольцев заставил россиян все же задуматься о том, что их "царь" не всесилен. Что Владимир Путин так же ошибается, терпит поражения и не понимает, что делать дальше, чтобы защитить собственные территории. Даже если это не приводит к открытому бунту, то создает разброд внутри самой страны, а это Украине только на руку.

Отвлечь силы от фронта

Уже на следующий день после начала рейда стало известно, что Россия перебрасывает часть своих войск из Украины на собственные территории, чтобы попытаться их защитить. Польза от этого для ВСУ очевидна — враг вынужден распылить собственные силы, ослабив свои позиции на поле боя.

Как объясняет эксперт, даже теперь россияне не могут вернуть части обратно в Украину, потому что должны охранять границу. Непредсказуемость первого рейда поставила их перед фактом, чтобы он может так же неожиданно повториться.

"Что мы получили: фронт россиян существенно расширился — буквально на сотни километров, потому что теперь они должны следить не только за прямой линией боестолкновения на востоке и на юге Украины, но и за своей границей", — подчеркивает Краев.

Они не знают, что будет дальше

Долгое время Кремль считал, что весь потенциал Украины сосредоточен на линии боестолкновения. Плюс есть украинская диверсионная деятельность и какие-то технические преимущества благодаря технике, которая была передана партнерами. Рейд РДК и ЛСР показал, что боевые действия могут также проводиться на территории самой Российской Федерации.

"Теперь россияне не знают, откуда им ждать следующего удара. Когда и как именно он будет нанесен. Поэтому с этой точки зрения мы разрушили процесс принятия решений и процесс планирования российской обороны. Это очень и очень большое достижение", — отмечает эксперт.

Украина нарушила устоявшийся порядок вещей и создала новые "правила игры", добавляет Краев. И Москва к этому оказалась не готова.

Владимир Путин 13 июня признал, что не был готов к событиям в Белгороде. "Можно было лучше подготовиться", — отметил он на встрече с военкорами.

Напомним, в эксклюзивном интервью Фокусу российский доброволец раскрыл детали рейда в Белгородскую область. По его словам, бойцы давно действуют глубоко в тылу РФ, совершая диверсии в 1000 км от государственной границы с Украиной.

Фокус также подробно рассказывал о том, что известно о "Русском добровольческом корпусе" и легионе "Свобода России".