Удар по Чонгару — еще одна перерезанная артерия: какими будут последствия для оккупантов

Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту, через который Россия перебрасывала военную технику из оккупированного Крыма. Учитывая прошлогоднюю операцию, связанную с Антоновским мостом, военные эксперты считают, что это предпосылки к российскому "жесту доброй воли". Но предупреждают — радоваться рано, впереди еще долгая, тяжелая работа по освобождению всего юга Украины.

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью 22 июня по Чонгарскому мосту был нанесен массированный удар. По словам коллаборанта Владимира Сальдо, главы оккупационной администрации Херсонской области, за операцией стоят Вооруженные силы Украины, использовавшие британские крылатые ракеты Storm Shadow.

По данным росСМИ, Чонгарский мост поврежден в двух местах — снаряды "прошили" насквозь дорожное полотно, также поврежден и дублирующий мост через залив Сиваш. Сальдо уверяет, что восстановление моста займет не больше пары дней.

"Первое, что надо понять: это не просто удар по мосту, это удар по сухопутному коридору. Удар серьезный, и возможно он повторится. Через Чонгар шло 70% всего военного и гражданского трафика. Логистика снабжения новых регионов после атаки моста серьезно усложнится, а риск повторных прилетов отпугнет многих от проезда. В затруднение попадут и военные, и коммерческие операторы, и все мы, кто работает на освобожденных территориях [захваченные регионы Украины]", — высказался в своем Telegram-канале российский политолог Алексей Живов.

Удар по Чонгарскому мосту — поле для будущего сражения

"Когда мы слышим про "бавовну", которая происходит на юге Херсонской области; когда в пепел превращается ж/д станция "Партизаны", причем не только станция, но и арсенал корпусного уровня боеприпасов, в частности, ракет РСЗО БМ-21 "Град", мы понимаем, что таким образом украинские силы обороны ликвидируют боевой потенциал путинского войска. В том числе, путем уничтожения ключевых логистических магистралей. На этот раз — Чонгарский мост. Наши солдаты готовят поле для будущего сражения", — говорит Фокусу полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев.

Россияне еще не восстановили железнодорожное сообщение в районе станции "Партизаны", а теперь потеряли и Чонгарский мост. По словам военного эксперта, благодаря этому враг не сможет напрямую доставлять грузы военного значения для нужд российских формирований, действующих на юге Херсонской и Запорожской областей.

На юг Херсонщины оккупанты еще могут как-то проехать, а вот для того, чтобы добраться до южной части Запорожской области, им необходимо делать достаточно большой круг.

"То есть это дополнительное время, это затягивание своевременных поставок для путинских войск. Важно учитывать, что сейчас они находятся в обороне и им нужно оперативно реагировать на все вызовы, которые им бросают украинские силы в рамках контрнаступления", — считает Селезнев.

При этом он предупреждает: пока рано говорить о том, что оккупанты покинут Херсонскую область. До этого, после операции с Антоновским мостом, россиянам понадобилось время, чтобы решиться на побег с севера Херсонщны. Так что и сейчас ВСУ предстоит рутинная боевая работа, нацеленная на уничтожение логистических цепей российских войск. Но она обязательно принесет необходимые Украине результаты, уверен полковник запаса.

Разрушенный мост в Чонгаре — хороший шаг вперед, но радоваться рано

Военный аналитик Петр Черник также считает, что украинским защитникам предстоит много работы по освобождению всего юга Украины, но, тем не менее, удар по Чонгарскому мосту имеет хорошие предпосылки.

По словам эксперта, операция по освобождению правого берега Херсонской области и самого города Херсон увенчалась успехом тогда, когда впервые ударили по Антоновскому мосту в прошлом году. Его смогли повредить, в результате чего противник потерял логистическое обеспечение.

"На данный момент Крым является большой военной базой для обеспечения всего южного российского формирования. Чем больше таких логистических артерий будет перерезано, тем вероятнее, что у противника будет все меньше и меньше ресурсов вести классические бои. А это, в свою очередь, — первый шаг, первая предпосылка для потенциального "жеста доброй воли" и отхода ВС РФ не только с Херсонщины, но и со всего юга", — говорит Фокусу Черник.

При этом аналитик предупреждает, что у противника есть понтонные системы, так что они могут построить переправу через Сиваш. Кроме того, он напоминает, что удар по Антоновскому мосту был нанесен в июле 2022 года, а операция по освобождению правого берега Днепра закончилась аж в ноябре.

"Это больше трех месяцев тяжелой работы наших солдат. Что-то похожее может быть и сейчас. Если одним предложением, то удар по Чонгарскому мосту — это хороший шаг вперед, но поднимать планку ожидания, что у россиян уже завтра все посыпется, не стоит", — считает Черник.

Напомним, в ГУР также прокомментировали удар по Чонгарскому мосту. По словам представителя украинской разведки Андрея Юсова, оценка военной целесообразности событий, происходящих на временно оккупированных территориях, станет возможной только после их освобождения.