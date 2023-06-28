"Граничит с провокацией": Вятрович резко отреагировал на предложение о переименовании Запорожья

Экс-глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович считает, что Нацкомиссия по стандартам государственного языка вышла за рамки своей компетенции, когда предложила переименовать населенные пункты Украины, не имеющие ничего общего с российской имперской политикой. В частности, Запорожье и село Красное, которому почти 550 лет.

Во вторник, 27 июня, Национальная комиссия по стандартам государственного языка опубликовала решение, согласно которому предлагается переименовать более 1400 населенных пунктов в Украине. Наибольший резонанс в обществе вызвало предложение о переименовании Запорожья. Языковеды считают необходимым пересмотреть название города из-за возможного несоответствия украинским лексическим нормам, в частности, из-за того, что оно может быть связано с российской имперской политикой.

Такая рекомендация возмутила историка и народного депутата Владимира Вятровича, экс-главу Украинского института национальной памяти. В разговоре с Фокусом он предположил, что инициатива Нацкомиссии может дискредитировать очень важный для Украины закон. Речь о принятом 21 марта 2023 года законе "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", который вступает в силу только 27 июля.

"Нацкомиссия должна была определить те населенные пункты, названия которых необходимо изменить в соответствии со стандартами украинского языка. Например, Южноукраинск, Северодонецк и так далее. То, что в итоге предложила комиссия, не является реализацией закона, а выглядит как проявление некомпетентности и, по моему мнению, граничит с провокацией. Надеюсь, это сделано не специально для того, чтобы скомпрометировать закон, который еще даже не вступил в силу. Думаю, есть все основания говорить о каких-то кадровых решениях в отношении людей, которые выступают с такими провокационными идеями", — говорит Вятрович.

Другими словами, Нацкомиссия должна была обозначить населенные пункты, в которых допущены ошибки в соответствии со стандартами украинского языка, и предложить их правильное написание. Вместо этого языковеды советуют переименовать города и села, которые, по их мнению, каким-то образом вписываются в закон о деколонизации, хоть это и не так, подчеркивает Вятрович.

К примеру, Нацкомиссия рекомендовала изменить название села Красное во Львовской области, которое именуется так еще с XV века, то есть к российской имперской политике никакого отношения не имеет.

"Нет никакой потребности переименовывать Запорожье, и я уверен, что этого не произойдет. Если комиссия не отзовет свои решения, то ее рекомендации будут рассматриваться в парламенте, а народные депутаты не пропустят такие абсурдные предложения, которые дискредитируют принятый закон, очень нужный Украине", — считает Вятрович.

Напомним, экс-глава Запорожской областной государственной администрации, историк Александр Старух, рассказал, что изменения в названии Запорожья в узких кругах специалистов обсуждаются уже десятки лет.

"Это название связано с порогами в нижнем течении Днепра. И если слово "порог" говорит как раз о реке, то "поріг" — о доме, хате. Название "Запоріжжя" с географической точки зрения звучит неправильно. Получается, что сейчас город находится "за порогом дома", хотя должен быть "за порогами реки", — рассказал бывший глава администрации.