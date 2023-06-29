Не пришел в ТЦК — будешь уклонистом. Зачем ТЦК издают приказы о явке в течение 10 дней

Территориальные центры комплектования один за другим издают распоряжения, где говорится об обязанности мужчин наведаться в военкомат в течение 10 дней, а также напоминают, что уклонение от призыва на военную службу по мобилизации в особый период карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. Фокус опросил юристов, что означают эти документы и какую юридическую силу они имеют.

Оболонский районный территориальный центр комплектования 19 июня издал приказ о проведении мобилизации на территории района, о чем ТЦК заявил на своей странице в фейсбуке, однако почти сразу ограничил комментарии к публикации. В приказе Оболонский ТЦК указывает на то, что все военнообязанные, проживающие на территории Оболонского района и имеющие мобилизационные распоряжения, должны явиться по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях и повестках. Кроме того, в документе говорится, что и те, кто до сих пор не получил повестку, тоже должны явиться в Оболонский районный ТЦК в течение 10 дней с момента опубликования приказа. Кстати, сегодня 29 июня — последний день указанного в приказе Оболонского ТЦК периода. Фокус исследовал, что стало причиной появления приказа ТЦК и какие правовые последствия могут быть для мужчин за невыполнение этого приказа.

Приказ ТЦК и закон: в чем главная суть выданного ТЦК распоряжения

Опрошенные Фокусом юристы однозначно считают, что приказ о явке в 10-дневный период не несет никаких правовых последствий для лиц, о которых есть упоминание в документе.

"На мой взгляд, этот приказ выглядит, как сжатые выжимки из разных законов и постановлений. Простыми словами, взяли куски из разных правовых актов и в результате получили бессодержательный документ. Даже не вижу смысла оспаривать такой документ, ведь по факту он не порождает новых обязанностей и не нарушает существующих прав", — комментирует Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm.

По мнению Дмитрия Лазебного, адвоката юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", издание подобных приказов руководителями районных ТЦК (такие случаи не единичны) происходит с определенной мотивационной целью — различными способами привлечь в ряды ВСУ как можно больше людей.

Приказы ТЦК содержат ряд законодательных норм, но не повлияют на общую ситуацию, ведь привлечь к ответственности за невыполнение приказа невозможно Фото: УНИАН

"На мой взгляд, каких-то правовых последствий соответствующий приказ не несет, а лишь дублирует положения различных законов и НПА. Обязанность по прибытию в ТЦК закреплена на законодательном уровне, а не в приказе начальника районного ТЦК", — говорит Дмитрий Лазебный.

Он уверен: в случае неявки в ТЦК при наличии соответствующих оснований человек будет нести ответственность именно за невыполнение предписаний ст. 22 Закона о мобилизации, а не приказа начальника районного ТЦК.

Приказ ТЦК о явке в 10-дневный период не несет никаких правовых последствий для лиц, о которых есть упоминание в документе

Юрий Сергиенко, юрист ЮКК "Де-юре", считает, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки начали издавать такие приказы для обеспечения выполнения мобилизационных планов, поставленных им Министерством обороны Украины. "Из-за неурегулированности мобилизационного процесса сложилась ситуация, когда граждане, не желающие самостоятельно выполнять воинский долг, имеют возможность уклоняться от явки в ТЦК до фактического вручения им в руки повестки. Таким образом, ТЦК подобными приказами пытаются охватить широкий круг граждан по территориальному признаку", — говорит юрист. И добавляет: обоснование, упомянутое в таких приказах, является неуместным, ведь указанными законодательными актами не предусмотрен такой способ оповещения призывников о явке на призывные участки.

Приказ вместо повестки? Могут ли ТЦК осуществлять мобилизацию с помощью приказов, а не повесток

То, что ТЦК начали издавать приказы о явке в военкоматы, вовсе не отменяет указанные в законе нормы о вручении повесток, говорят эксперты.

"Подобный приказ не заменяет повестку. Повестка является исключительно письменным документом, который имеет четко определенные реквизиты и вид (шаблон). Подробно о том, как должна быть составлена повестка, можно посмотреть в приложении 11 к "Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов", утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 № 1487", — напоминает Надежда Грищенко.

Какие параметры должна содержать повестка:

номер повестки;

наименование должности руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, его подпись, инициалы и мокрую печать;

дату вручения;

адрес военкомата;

время, в которое нужно прибыть.

Юристы отмечают: повестка должна вручаться лично под подпись лица, которое ее получает.

Приказ ТЦК не может заменить повестку, говорят опрошенные Фокусом юристы Фото: Соцсети

"То есть, указанный приказ ТЦК не может считаться и не может заменить повестку, поскольку даже элементарного элемента — момента ознакомления военнообязанного с таким документом — невозможно установить", — говорит Надежда Грищенко.

Поскольку приказ ТЦК не имеет обязательного характера, не доводится лицу под роспись, он никоим образом не может свидетельствовать об уклонении определенного лица от мобилизации

Юрий Сергиенко убежден: приказ, несмотря на императивные формулировки, не заменяет повестку для физического лица, не вызывает обязательства руководителей предприятий организовывать явку сотрудников в ТЦК и СП, не грозит им привлечением к ответственности. Но он объясняет: если военнообязанный явится самостоятельно в ТЦК и СП или руководитель предприятия из-за своей неосведомленности или страха организует явку своих сотрудников в ТЦК и СП в соответствии с этим приказом, то указанная явка будет воспринята ТЦК и СП как добровольное выполнение своего воинского долга.

Если военнообязанные по собственному желанию придут в ТЦК, то получат повестку на месте Фото: УП

То есть, речь идет о том, что мужчинам, которые без ранее врученных повесток придут в военкомат, такие повестки будут вручены, что будет означать дальнейшие мобилизационные действия с прохождением медкомиссии (ВЛК) и выдачей лицу мобилизационного задания.

Невыполнение приказа ТЦК: могут ли военнообязанных обвинить в уклонении от призыва

В приказе Оболонского ТЦК сообщается, что уклонение от призыва на военную службу по мобилизации на особый период, на военную службу по призыву среди резервистов в особый период наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет (Статья 336 УК). Однако опрошенные Фокусом юристы считают, что именно из-за невыполнения приказа ТЦК о явке в десятидневный период военнообязанным вряд ли что-то грозит.

"Лично не вижу объективных причин для привлечения к уголовной ответственности и обвинения мужчин со стороны ТЦК за невыполнение такого приказа. Такой документ официально не опубликован, к сведению военнообязанных должным образом не доведен. То есть не от чего уклоняться, а значит, не за что обвинять", — уверена Надежда Грищенко.

В случае невыполнения приказа ТЦК военнообязанных не смогут обвинить в уклонении от призыва, уверены эксперты

Дмитрий Лазебный отметил: за невыполнение приказа мужчин не смогут привлечь к уголовной ответственности. "Для того, чтобы наступила уголовная ответственность по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период) должен существовать в логической последовательности определенный набор юридических фактов", — говорит юрист.

Если военнообязанный не явится на сборный пункт по соответствующей повестке, тогда можно инициировать вопрос о привлечении его к уголовной ответственности

Эксперт отметил: сначала военнообязанный должен получить повестку об уточнении данных, явиться в ТЦК и уточнить их. Затем военнообязанный на основании другой повестки должен явиться в ТЦК и пройти медицинскую комиссию. Далее лицо должно быть признано медицинской комиссией годным к военной службе. А после этого военнообязанный должен получить повестку о явке на сборный пункт на конкретную дату, в связи с призывом на военную службу по мобилизации, для отправки в соответствующее подразделение конкретной воинской части.

Уголовная ответственность за уклонение предусмотрена законом, но для этого нужна фиксация фактов, что лицо действительно уклоняется Фото: УНИАН

"И уже после этого, если военнообязанный не явится на сборный пункт по соответствующей повестке, возможно инициировать вопрос о привлечении соответствующего лица к уголовной ответственности. Поэтому на основании данного положения приказа начальника районного ТЦК лицо привлечь к уголовной ответственности нельзя", — уверен Дмитрий Лазебный.

А Юрий Сергиенко напомнил: процедура привлечения военнообязанного по ст. 336 УК заключается в обращении соответствующего органа ТЦК и СП в органы полиции с соответствующими заявлениями о преступлении. К заявлениям должны прилагаться доказательства уклонения — акты о неявке, повестки с расписками. "Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 336 УК необходимо, чтобы было зафиксировано, что лицо не явилось по боевой повестке или несколько раз не явилось для прохождения медицинской комиссии. При этом неявка для уточнения учетных данных не является основанием для привлечения к уголовной ответственности. Относительно неявки по указанному приказу №300 начальника Оболонского ТЦК г. Киева от 19.06.2023, считаем, что поскольку указанный приказ не имеет обязательного характера, не доводится лицу под роспись, он никоим образом не может свидетельствовать об уклонении определенного лица от мобилизации, а следовательно, не может быть сам по себе принят судом в качестве доказательства уклонения лица от мобилизации. Значит, такие судебные дела не имеют перспективы обвинения", — рассказал Юрий Сергиенко.