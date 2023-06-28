Запрет наличных денег: спасет ли это Украину от коррупции, — что говорят эксперты

Замглавы ОП Ростислав Шурма считает, что проблема коррупции в Украине решится на 99%, если убрать наличные деньги. Даже развитые страны Запада не позволяют себе такую роскошь. Что делать с долларами и евро — главными валютами взяточников, на Банковой не объяснили. Фокус выяснял, насколько реально выполнить планы топ-чиновников.

В Украине появилась идея полного запрета наличных денег в рамках борьбы с коррупцией. О таких планах говорил замглавы Офиса президента Украины Ростислав Шурма на конференции Ukraine Recovery Conference в Лондоне.

"Мы обсуждаем. Я не могу сказать вам уверенно, что мы это сделаем. Это обсуждается, но это очень глубокие и серьезные обсуждения с нашей командой, с премьер-министром и президентом. Мы хотим быть первой полностью cashless [без наличных денег] экономикой", — сказал он.

В ближайшие месяцы власти представят дорожную карту идеи запрета наличных денег, заявил Шурма

Чиновник добавил, что такое нововведение сталкивается с большим сопротивлением в экспертной среде из-за разговоров о нарушении прав человека.

"Мы верим, что это будет эффективный инструмент для ликвидации 95-99% всех случаев коррупции в стране. Если не будет кэша вообще", — убежден Шурма.

В ближайшие месяцы, по его словам, власти представят дорожную карту идеи.

Отказ от наличных в Украине: в НБУ заметили нюанс

Банковская система Украины готова полностью отказаться от наличных денег, но подобную практику ни одна страна еще не внедряла, заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова на пресс-конференции 28 июня.

"Технологии сегодня позволяют, условно говоря, даже на рынке перебросить деньги с карты на карту или рассчитаться через встроенный в телефон расчетный аппарат. Банковская система с точки зрения технологии, инклюзии и непрерывности к этому готова", — заметила чиновник.

Рожкова добавила, что даже суперразвитые европейские страны не отказались от налички.

"Я знаю даже негативные практики, когда этот объем наличных денег сокращался до минимальных уровней, населению это не нравилось. Я не уверена, что мы можем заявлять о том, что обеспечим нулевой объем наличных денег в обращении", — добавила Рожкова.

Украина без кэша: уберет ли это коррупцию — мнения экономистов

Опрошенные Фокусом экономические эксперты и аналитики признали невозможность полного отказа от наличных денег. Бывший член Совета НБУ Виталий Шапран напомнил, что в Украине живут не только молодые люди, но и пенсионеры. А для них это будет означать отказ от денег.

"Даже в Швеции есть наличные, хотя в обращении они составляют 0,5% от денежной массы. Другое дело — кардинально сократить долю наличных в денежном агрегате М1 — это вся наличная и безналичная гривна. У нас доля наличных в М1 колеблется на уровне 40-50%, в Грузии и Чехии около 15-20%, в Швеции около 0,5%. Мы по этому показателю ближе к России, чем к ЕС. С этим нужно действительно что-то делать", — объясняет экономист.

В случае отмены налички украинцам придется расплачиваться с помощью карт, смартфонов и других средств.

По мнению Шапрана, проблема с наличными — не в коррупционных рисках. Бумажные деньги и монеты дорого обходятся государству. Десятки миллиардов гривен идут на обслуживание, перевозку, охрану, пересчет, изготовление и сортировку денежной массы.

"Не думаю, что это будет кардинальный шаг, но это ухудшит жизнь коррупционерам, особенно не доверяющим криптовалютам. Равно как и спецслужбам РФ, которые проводят операции влияния в Украине и часто рассчитываются наличными с исполнителями-предателями", — добавил он.

Экономический эксперт и аналитик Борис Кушнирук согласен, что предлагаемая Шурмой мера не уберет коррупцию.

"Можно ликвидировать наличные гривны, но не доллары и евро — главные валюты, в которых раздают взятки. Сотни миллионов долларов наличными находятся в руках украинцев. И времена тоже меняются. Многие дают взятки в криптовалюте, их еще сложнее поймать. Тезис об отмене налички отражает непонимание [действующими чиновниками] главных экономических категорий денег. У них есть 5 взаимосвязанных функций: мера стоимости, средство обращения, способ платежа, способ накопления и мировые деньги [внешнеторговые связи, международные займы и прочее]", — обращает внимание экономист.

Если отменить наличные деньги, люди непременно столкнутся с необходимостью ввода другого средства платежа.

"Когда кто-то хочет что-то отменить, то должен понимать, что придется обеспечивать функционирование экономики. Наличный платеж — это важная составляющая экономики", — заключил Кушнирук.

Фокус ранее писал о пересмотре банками тарифов по карточным операциям для физлиц. На такие решения влияют уровень инфляции и другие факторы.

В Украине неплательщики коммунальных услуг рискуют потерять имущество. По решению суда им могут заблокировать банковские счета и ограничить их открытия.