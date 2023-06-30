Вместо английского популярным станет русский: эксперты о новом языковом законе

В Украине продолжается дискуссия вокруг инициативы президента Владимира Зеленского. Многие поддерживают законопроект об особом статусе английского языка в стране. Но вместе с тем украинцы не готовы смотреть в кинотеатрах фильмы исключительно на языке оригинала. Фокус спросил у кинодистрибьюторов, готовы ли они к возможным изменениям в индустрии.

Через четыре года англоязычные фильмы в кинотеатрах будут идти на языке оригинала с украинскими субтитрами. Эта норма прописана в законопроекте об особом статусе английского языка в Украине, инициатором которого выступил сам президент Владимир Зеленский. Многие украинцы поддерживают такое решение, считая, что сегодня английский язык знать необходимо. При этом далеко не все готовы смотреть фильмы в кинотеатрах без украинского дубляжа.

Закон об английском языке: русского станет больше

"Инициатива хорошая и нужная, но есть нюанс — она убьет украинский дубляж, который так долго завоевывал свое почетное место на мировом уровне. Законопроект фактически лишает зрителя выбора и в настоятельной форме навязывает смотреть лишь кино на английском языке. Меня удивляет еще и то, как долго и усердно продвигали украинский язык в Украине, украинизировали самих политиков, а теперь отбрасывают все в сторону и предлагают переключиться на английский язык", — говорит Фокусу Богдан Батрух, кинодистрибьютор, основатель кинотеатральной студии дублирования кинолент Le Doyen Studio и кинодистрибьюторской компании B&H Film Distribution.

Батрух опасается, что после того, как кинотеатры начнут показывать фильмы исключительно на языке оригинала, зритель массово перейдет на "пиратские" сайты, где украинского дубляжа мало, зато много российского. Поэтому, по его словам, популярным вновь может стать русский язык.

"Ни в одной европейской стране нет закона, который бы лишал зрителя права выбора. Во Франции, к примеру, показывают фильмы как на языке оригинала, так и дублированные, особенно если это семейное кино. В Германии так же можно один и тот же фильм посмотреть и с дубляжом, и с субтитрами. Я думаю, что-то похожее можно сделать и у нас, но не заставлять зрителя смотреть фильмы исключительно на английском", — считает Батрух.

Пожалуй, единственные фильмы на языке оригинала, которые могут не напугать зрителя — экшен-боевики, где сама сюжетная линия не так важна. В таком случае можно не бояться потерять смысл, пока пытаешься успеть прочитать субтитры. Но эксперт предупреждает, что остальные жанры рискуют превратиться для зрителя в печальные драмы.

"Представьте: зритель приходит посмотреть комедию и каким-то образом должен успевать и читать, и смотреть на происходящее, да еще и юмор улавливать. Нет, это будет уже не комедия, а драма — и разочарованный зритель, не получивший тех эмоций, за которыми шел в кино", — говорит Батрух.

Спрос на оригинальный голос

О том, что кинотеатры рискуют потерять зрителей, говорит и Денис Софронов, директор кинодистрибьюторской компании Adastra Cinema.

"Конечно, важно улучшить изучение и знание английского языка в Украине, но насколько тема дубляжа сейчас уместна — сказать трудно. Период "транзита" может быть слишком болезненным для киноиндустрии в целом: от собственно специалистов по дубляжу до кинотеатров и дистрибьюторов. Неизбежно будет период падения посещаемости в ключевой момент перехода, в то же время, вероятно, повысится спрос на пиратский контент, а пиратские озвучки будут улучшаться", — говорит Фокусу Софронов.

Эксперт подчеркивает: англоязычный контент составляет наибольший процент в индустрии. Сейчас трудно предсказать, как именно законопроект повлияет в долгосрочной перспективе на качество и возможность дубляжа лент, снятых на других языках – от французского до корейского.

"Наша команда еще изучает это законодательное предложение. Но следует отметить, что в большинстве крупных европейских стран существует дубляж в том или ином проценте, даже самые маленькие страны продолжают дублировать анимационный и сугубо семейный контент. Поэтому внесение изменений в законопроект, по моему мнению, неизбежно", — рассказывает Софронов.

В будущем спрос на то, чтобы слышать оригинальные голоса актеров, будет только повышаться, считает эксперт. По его словам, важно поощрять присутствие фильмов на языке оригинала с субтитрами в кинотеатрах, но при этом не запрещать украинский дубляж. Надо оставлять выбор как минимум на больший период времени, говорит Софронов.

Напомним, в Министерстве культуры и информационной политики Украины рассказали, как изменится работа госслужащих после принятия закона об особом статусе английского языка в Украине.