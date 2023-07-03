Интернет-магазины в Украине могут быть закрыты: эксперт рассказал детали нового закона

В Украине усилят правила онлайн-торговли. Предполагается, что теперь мошенникам будет сложнее обманывать покупателей, а у самих покупателей появится больше прав. Однако новые правки к закону "О защите прав потребителя" ставят под угрозу закрытия многие интернет-магазины.

Новый законопроект о защите прав потребителей был принят Верховной Радой во втором чтении 10 июня. Сейчас документ направлен на подпись президенту. Данила Гетманцев, глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики сообщил, что предыдущий закон был принят еще в 1991 году и давно утратил сваю актуальность.

"В новом законе, гармонизированном с европейским законодательством, учтены все современные реалии, включая такие инструменты эпохи диджитализации, как электронная коммерция и цифровые услуги, маркетплейсы, прайсагрегаторы, "проверенные продавцы" и т.д.", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

По словам адвоката Дмитрия Матвийчука на сегодняшний день в законодательстве содержатся большие пробелы, не позволяющие должным образом защищать права покупателей. Но новая редакция закона "О защите прав потребителя" вводит новые правила игры.

Онлайн-торговля по-новому

Согласно законопроекту теперь обязательным станет предоставление полной информации о продукции и продавце, который занимается торговлей через интернет-ресурсы. При этом, ответственность за отсутствие такой информации будет нести сама электронная площадка (маркетплейс).

"Если будет выявлен факт нарушения этой нормы, Госпродпотребслужба будет обращаться к провайдеру интернет-услуг с просьбой ограничить доступ к сайтам или части сайта. Например, интернет-магазин ROZETKA: далеко не у всех продавцов на этом маркетплейсе есть необходимая информация, которая должна быть согласно новому закону. Это повод для блокировки сайта или того раздела, где предоставлен товар конкретного продавца", — говорит Фокусу адвоката Дмитрий Матвийчук.

На сайте ROZETKA у многих продавцов отсутствует детальная информация

Тоже самое касается и продавцов, осуществляющих свою торговою деятельность через Instagram. Без указания адреса, контактных данных или кода категории продавца — могут попасть под блокировку.

Все еще не редкими являются случаи, когда человек вносит предоплату за выбранный товар, например, в Instagram-магазине, а в итоге остается и без товара, и без денег. При этом, действующий закон "О защите прав потребителей" остается бессильным в таких ситуациях. Безусловно, новый законопроект направлен на предотвращение подобных мошеннических схем. Но не до конца понятно, как в таком случае будут работать маркетплейсы по типу SHAFA, где на продажу может выставить товар любой украинец. Но по мнению главы адвокатского бюро "Дмитрия Матвийчука" и такого рода маркетплейсы будут попадать под действие нового закона и в случаи нарушений — нести ответственность.

Гарантийные документы

Также законопроект предусматривает введение электронных гарантийных документов. Теперь покупатели могут отремонтировать неисправную технику, даже если она была приобретена в интернете без предоставления бумажного гарантийного талона. Если товар сломался и требует ремонта, который превышает срок в 14 календарных дней, покупатель имеет право на замену товара, на такой же или аналогичный. Если же после ремонта появились недостатки товара, покупатель получает или возврат средств, или скидку.

Кроме этого, споры между продавцами и покупателями можно разрешать вне судебного порядка, если стоимость услуг составляет до 50 тыс. грн., например, с помощью специальной комиссии. А если стороны все же не смогут прийти к решению — обращаться в суд.

Но адвокат подчеркивает, на сегодняшний день такого рода споры суд рассматривает очень долго. К примеру, у ликвидированного Окружного административного суда Киева все еще есть дела первой инстанции, которым 7-8 лет.

Как бы там ни было, после окончательного принятия новой редакции закона, защищать права потребителей будет легче, считает Матвийчук, но как адаптируются к таким правилам рынка маркетплейсы, чьей площадкой пользуются сотни продавцов — покажет только время.

Напомним, Национальный банк Украины хочет снизить риски мошенничества, поэтому потребовал от поставщиков платежных услуг применять усиленную аутентификацию пользователей.