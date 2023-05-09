Украинцы будут по-новому делать покупки в интернете: что меняет НБУ

Теперь, чтобы совершить онлайн-расчет, пользователям придется использовать как минимум два элемента защиты. В НБУ рассказали, что это значит.

Related video

Национальный банк Украины хочет снизить риски мошенничества, поэтому потребовал от поставщиков платежных услуг применять усиленную аутентификацию пользователей. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что теперь поставщики платежных услуг должны использовать усиленную аутентификацию пользователей при получении ими дистанционного доступа к счетам, инициировании дистанционной платежной операции, любых других действий, в случае подозрения совершения мошенничества или других неправомерных действий (или если такой риск существует).

После аутентификации пользователя продавец услуги получить уникальный код, по которому операция на конкретную сумму будет связана с покупателем. Этот код будет использоваться всегда, как только пользователь будет получать доступ к счету, инициировании дистанционной платежной операции и так далее.

"Например, если раньше во время онлайн-расчетов было достаточно информации о платежной карте и одноразового пароля, теперь необходимо будет использовать как минимум два элемента защиты, которые подтверждают, что платеж осуществляет законный пользователь, а не мошенник", — отмечается в сообщении.

Сообщается также, что решение обусловлено необходимостью реализации Закона Украины "О платежных услугах" и гармонизации украинского законодательства в сфере предоставления платежных услуг с законодательством Европейского Союза.

Отметим, по информации Нацбанка, сумма убытков от незаконных действий с платежными картами по итогам 2022 года составила 481 млн грн. Это на 46% больше, чем в довоенном 2021 году.

Чаще всего мошенники наживались на украинцах в интернете – 86% от общего количества случаев, в то время, как остальные 14% — через физические устройства (торговые сети, банкоматы, устройства самообслуживания).

Напомним также, как в конце марта 2023 года Служба безопасности совместно с Национальной полицией разоблачила в Ровненской области злоумышленников, выманивавших деньги у пропавших без вести защитников Украины. По информации правоохранителей, узники искали в интернете тех, кто разыскивает знакомых участников боевых действий, представлялись им военными и предлагали помочь выяснит информацию пропавших защитниках и даже их за вознаграждение.